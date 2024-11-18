印尼2歲男童「日抽40支煙」嚇壞全球　16歲驚人現況曝光想做醫生

印尼16歲少年里札爾（Ardi Rizal）曾在2010年爆紅，因為當時年僅2歲的他，竟因為大人的誤導，每天要抽兩包煙，若不讓他抽煙就以自殘威脅。



此外，他每天還會飲用3瓶煉奶，導致體重遠超過同齡孩童。

如今已順利戒煙的他，身體發生了神奇變化，幾乎認不出是同一人。

2010年，當時年僅2歲的黎扎（Ardi Rizal）因為坐在玩具車上笑着抽煙，令他一夕爆紅。（網上圖片）

點圖放大瀏覽當年里札爾嚇壞全世界的抽煙畫面及戒煙後判若兩人的樣子：

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據《hankyung》報道，里札爾在2010年引起了全球關注，因為他不僅每日飲用3瓶煉奶，甚至還每天抽煙，每天的吸煙量多達40支，比絕大多數成癮的成年人還要多。

里札爾的母親戴安娜（Diana）曾表示，若試圖拿走香煙，里札爾就會發脾氣，甚至開始用頭撞牆，讓她嚇壞：

他陷入瘋狂了，如果不抽煙就會傷害自己。

因為擔心兒子被煙癮害死，於是尋求政府和專家的幫忙，希望能夠讓他成功戒煙。

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在專家的幫助下，里札爾終於開始戒煙。雖然在戒煙初期，他因為煙癮產生頭暈、難以忍受的慾望，但在嚴格的治療下才成功戒煙。

里札爾受訪時表示，他不僅成功戒煙，同時在學校也有不錯的成績。

目前16歲的他，希望能夠成為醫生。不過也有報道指出，由於家境問題，里札爾已經輟學，目前在菜市場幫忙賣菜。

印尼當地缺乏對煙草的監管和法律，因此被稱為「吸煙者的天堂」，根據世界衛生組織（WHO）的資料，印尼截至2018年有63%的成年男性有抽煙的習慣，10至18歲的青少年吸煙的比例高達10%，成為嚴重社會問題。

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