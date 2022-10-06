墨西哥爆恐怖槍擊案　市政廳遭亂槍掃射18人被殺　外牆佈滿彈孔

墨西哥西南部城市聖米格爾托托拉潘（San Miguel Totolapan，暫譯）10月5日下午發生大規模槍擊案，槍手衝進當地的市政廳掃射，包含市長孔拉多（Conrado Mendoza Almeda）在內，造成至少18人死亡。



英國廣播公司（BBC）6日稱，當地時間5日下午約2時，多名槍手衝進市政廳掃射。

根據網上流傳的照片顯示，建築物外牆滿是彈孔（點擊放大瀏覽）：

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這次槍擊事件被指是當地犯罪集團「Los Tequileros」所為，喪命市長孔拉多所屬政黨譴責犯罪集團懦弱的暗殺行為，並要求伸張正義。

報道指，已知有多名警員、議會工作人員在這場槍擊事件中喪命。根據網上流傳的畫面，案發現場有多具沾滿鮮血的屍體躺在地上。在市政廳遇襲之前，現任市長孔拉多的父親、前任市長門多薩（Juan Mendoza Acosta）也在家中被殺害。

該市所在的格雷羅州（Guerrero）一條公路被多輛大型車輛封鎖，防止安全部隊進入市內。

目前當地總檢察長表示，除了被殺害的18人之外，另有3人受傷，襲擊發生後，墨西哥國防部已向該地部署陸軍及海軍部隊，希望盡快找到槍手。

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