首爾男童「偷舔麵包」一幕惹眾怒　網傳男童父發文：孩子只是好奇

首爾知名咖啡店近日傳出有男童在店內偷舔架上的麵包，畫面被店內其他客人拍下後，在網上瘋傳，引發討論。有韓國網友怒批店家應該禁止兒童入內，有人則稱麵包未包裝放在架上販售本來就不衛生。該店家指出，店內商品架現在已全數加裝蓋子，防止類似事件再次發生。



小童這行為確是不對！（按圖了解）



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綜合《每日經濟》與《中央日報》報道，一名到韓國旅遊的觀光客，近日在社群媒體分享在首爾拍攝的影片，引發熱烈討論。影片拍攝時間不明，地點為首爾聖水洞一間知名咖啡店。畫面中可看到一名男童伸出舌頭，偷舔架上的麵包。該影片隨後在社群媒體瘋傳，引發韓國網友討論。

不少網友對於男童的行為感到憤怒，怒批：

．「再也不敢吃沒包裝的麵包了」

．「我以前在麵包店工作時，很多小孩都會偷舔撒糖粉的甜甜圈」

．「我看過小孩用手狂戳架上的所有麵包」

．「就是因為這樣，很多店家才禁止兒童入內消費」



另一方面，許多網友則對麵包的開放式陳列方式感到質疑，認為就算客人沒有直接碰觸麵包，挑選麵包時，唾液或異物仍可能沾到麵包上。還有自稱「孩子爸爸」的網友發文，稱孩子年紀小，本來就可能發生這種狀況：

．「你們小時候沒有闖過禍嗎？孩子只是好奇麵包的味道，舔一下不會讓麵包失去商品性」



​據報道，事發麵包店自4月16日開始，在區公所的要求下，取消長年使用的開放式陳列方式，將所有商品架加裝蓋子。

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