日本火鍋店爆惡搞事件　員工拿忌廉往口裏擠　店方急道歉兼嚴懲

日本餐飲業又爆發爭議影片事件。知名火鍋業者「涮乃葉」出現一段在內場廚房，幾位員工拿着生奶油（忌廉）玩樂，直接對嘴擠入口中的畫面，引起網民的撻伐。官方隨即發佈聲明，對員工的不當行為表示道歉。



根據日本媒體《東京體育》報道，這段短短數十秒的影片中，可以看到在內場，一位員工從後方抱住另一位員工，接着有另一人拿着生奶油（忌廉），直接擠在被抱住的員工口中。這樣的行為，讓人懷疑是否可能造成食安上的疑慮。

一齣惡作劇，結果變成了另一宗餐廳惡搞炎上事件：（按圖了解）

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儘管有網民認為「這沒甚麼好生氣的」，但批評聲浪還是佔多數，表示：

．「跟壽司恐攻學壞了」

．「這世界可沒那麼簡單」

．「退學、賠償，搞不好找工作也會受到影響」

．「傷害公司又妨礙同事的行為」

．「明明已經有一堆亂搞被退學逮捕的前例了」

．「其實類似的情形搞不好超多」

．「不被教訓過學不乖耶」



目前涮乃葉官方也緊急說明，表示該影片拍攝時間在關店後，使用的忌廉是即將報廢的食材，間接表示顧客不需要擔心吃到同一份忌廉。不過他們依然相當重視這次事件，會進行嚴厲處分，必要時也會追究法律責任，並且為此向大眾道歉。

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