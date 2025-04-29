特朗普100日｜民意不滿度擊敗特朗普1.0　為何還不轉軚？

4月29日，特朗普（Donald Trump）上任剛滿100日，也是傳統上為美國總統「蜜月期」表現作出小總結的日子。

在這一天來臨之前，特朗普就先在其社交媒體Truth Social做好宣傳準備，將自由派大本營《紐約時報》、近來投降特朗普的亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）擁有的《華盛頓郵報》，以至幾乎算得上是共和黨「黨媒」的霍士新聞台（Fox News）大罵了一遍，指責他們全都是在搞「虛假民調」的「虛假新聞機構」。

執政百日史上民望最低

原因無他：特朗普在這些從左到右的媒體進行的民調中，都變成了執政百日史上民望最低的總統。三家媒體的調查發現，特朗普的支持度只得42％、39％和44％，全都低於2017年特朗普首屆任期的百日蜜月期關口。《紐約時報》稱之為史上低點。《華盛頓郵報》指其為自小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）1941年第三任期以來同時段民望最低的總統。

4月28日，特朗普在Truth Social上把《紐約時報》、《華盛頓郵報》和霍士新聞台（Fox News）都點名痛罵，不滿他們的民調顯示特朗普支持度是史上總統同時段最低。（網站截圖）

其他民調機構亦發現類似狀況。皮尤研究中心（Pew Research Center）的民調發現特朗普民望是1981年列根（Ronald Reagan）首屆任期同時段最低，跟他首屆任期時相約。《經濟學人》與YouGov的民調也顯示特朗普的淨支持度低於其首屆同期。

根據從政治立場上理該對特朗普有利的霍士新聞台民調，除了邊境安全以外，特朗普在移民問題、驅逐非法移民、槍械問題、外交政策、經濟、稅務、關稅和通脹的主要議題上，全都錄得淨不滿度。其中，反對其關稅和通脹表現的比例更幾乎是六三之比。

《經濟學人》與YouGov的民調也顯示特朗普的淨支持度低於其首屆同期。（網站截圖）

最讓人震驚的是，特朗普一直表現最佳的移民問題也錄得1％的淨不滿度。而2024年導致他能夠連普選票也勝出的，就是經濟和通脹問題。在此特朗普的表現也極差，滿意其經濟和稅務表現的只得38％，不滿的則分別有56％和53％；滿意其關稅和處理通脹表現的只得33％，不滿的則分別有58％和59％。

根據皮尤研究中心的民調，從去年11月特朗普勝選之後到本年4月，對特朗普處理經濟的信任度由59％跌至45％，當中連在幾乎全黨忠於特朗普的共和黨選民當中，其信任度也跌了12個百分點。

民調表現奇差，會讓特朗普轉軚嗎？

霍士新聞台民調顯示，在除邊境安全外的所有主要議題中，美國民眾對特朗普的不滿度都高於滿意度。（網站截圖）

特朗普視民意如浮雲？

在經濟問題上，反對特朗普全球關稅戰的民意從來都非常明確，但能夠讓特朗普改變政策的是美債債市的負面反應，又或者是個別企業或行業的幕後遊說，而不是民意。

雖然關稅明顯將會推高通脹，而特朗普競選時也經常拿着通脹問題來攻擊民主黨政府，但調控物價明顯不是特朗普的優先考慮－－他上任以來唯一針對通脹所做的事情就是簽了一個沒有包括任何具體措施的壓低通脹行政命令。

在其他國內議題上，特朗普「依然故我」的機率也甚高。

移民問題，對於特朗普而言，是一種針對其右翼選民基本盤的政治表演。化了「MAGA女妝」的國土安全部長諾姆（Kristi Noem）就經常出現在驅逐移民的各種場合擺拍。

3月26日，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）專程到薩爾瓦多接收了兩百多名美國驅逐出境非法移民的監獄擺拍。（Getty）

而所謂的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）則負責誇驅逐移民的數字。4月28日，霍曼稱特朗普上任以來已將13.9萬非法移民驅逐出境（按：這遠遠不及副總統萬斯選舉期間承諾的每年100萬之數），但美國移民及海關執法局（ICE）按法律公布的數字則顯示只驅逐了大約5.7萬人。

其取消「出生公民權」、運用1798年《外國敵人法》（Alien Enemies Act）來驅逐非法移民到薩爾瓦多監獄的做法，全都是明顯違憲。但這些行動卻能持續吸引眼球，讓其選民基本盤感覺到他有在做事。

當然，這些行動其實也沒有得到普遍民意支持。例如他利用《外國敵人法》將一名不屬黑幫、只因身上有紋身、甚至連法院也曾頒令禁止政治將其驅逐的非法移民加西亞（Kilmar Abrego Garcia）直接送到薩爾瓦多（按：加西亞妻子是美國籍，而且育有兩名殘疾兒童），甚至拒絕執行最高法院要求他將加西亞帶回國的命令，就明顯受到大部份選民反對。

支持將加西亞送回國的民意高達50％，反對的則只有28％。

4月17日，美國民主黨國會參議員范霍倫（Chris Van Hollen）到薩爾瓦亞與加西亞會面。范霍倫起初求見加西亞不得，專程去監獄又被阻，但薩爾瓦多政府最終把加西亞送到范霍倫的酒店，還要求餐廳待應在桌上放上類似酒杯的杯子，以突顯加西亞沒有得到常見於其監獄的非人待遇（包括終日不得到戶外等）。（Reuters）

而特朗普不理會法院判決的行為也是選民普遍反對的。這也是民調中罕見的兩黨共識：根據皮尤研究中心的民調，65％共和黨選民以及91％的民主黨選民也認為特朗普必需聽從法院判決。

目前，特朗普政府依然咬文嚼字的堅持它沒有違反法院判決－－例如最高法院只求聯邦政府促使（faciliate）加西亞回國，而不是實現（effectuate）他的回國之類－－但最終，特朗普還是要面對是否遵從法院判令的問題。這全在特朗普的一念之差，因為執行法院判令的機構本身也是隸屬忠於特朗普的司法部的。

除移民問題之外，特朗普百日國內施政的兩大重點就是削減聯邦政府開支和各種打壓政敵的手段。

經過幾個月來的混亂之後，負責削減政府開支的所謂「政府效率部」（DOGE）主管馬斯克（Elon Musk）如今已宣布功成身退，將會把大部份時間放回其業績、股價大挫的Tesla業務上面。DOGE至今公布已為聯邦政府節省1,600億美元，遠遠低於馬斯克此前2萬億和後來減至1萬億的目標。而且此數字大幅被誇大，財政部的實時政府收支數據就顯示特朗普上任以來聯邦政府開支持續打破同期歷史高位。

「政府效率部」（DOGE）至今公布已為聯邦政府節省1,600億美元。（網站截圖）

根據皮允研究中心的數據，55%美國人反對特朗普削減政府部門和機構的做法，只有44％人支持。

但最終讓馬斯克撒手不管的，並不是民意，而是白宮各大部門對於馬斯克越權干涉的集體反抗－－例如國務卿魯比奧（Marco Rubio）和財政部長貝森特（Scott Bessent）都先後跟馬斯克大罵了一場－－以及馬斯克插手政治對於其生意的嚴重負面影響。

特朗普各種打壓政敵的手段，主要體現在對於曾幫助民主黨的各大律師事務所的制裁（包括禁止它們的律師進入聯邦政府辦公地點、取消他們的安全認證等），以及對於各大大學學術和言論自由的壓制。

2025年4月24日，圖為特斯拉行政總裁，主導美國政府效率部（DOGE）的馬斯克（Elon Musk，左）與美國財長貝森特（Scott Bessent，右）。

如今，多家律師事務所已經「屈服」，各自承諾為特朗普提供總值高達10億美元的免費法律服務，換取特朗普撤回對他們的打壓。

而美國各大學院校本來也將跟從哥倫比亞大學的例子向白宮屈服，為保留聯邦撥款而交出部份課程編排、教員人事等層面的權力。不過，自哈佛大學帶頭反抗之後，全美主要大學如今已決定要聯合行動，以免特朗普造成干預學術的先例。

雖然對於這類問題，超過五成美國人也認為特朗普越權，但是特朗普大概也不會因此民意而改變他的行動。

特朗普如今之所以能在各個政策項目堅持己見的根本原因，正如拜登那一句名言「不要拿我跟全能上帝比較，拿我跟我的對手比較」一樣，是民主黨的弱勢。

特朗普當選之後，共和黨人對於共和黨的支持度並沒有什麼重大改變，反而是民主黨人對於民主黨的支持度在不斷下跌。（網站截圖）

根據皮尤研究中心的數字，特朗普的史上最低支持度（40％），以及共和黨的支持度（43％），至今也依然高過民主黨的支持度（38％）。更讓特朗普得意的是，他當選之後共和黨人對於共和黨的支持度並沒有什麼重大改變或者有一程度的升幅，反而是民主黨人對於民主黨的支持度在不斷下跌。

有如此差勁的對手，特朗普當然就可以視民意如浮雲而獨斷獨行－－在兩黨制的美國，人民還有別的選擇嗎？