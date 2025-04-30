iPhone 17系列模型機曝光　Air版僅5.5mm超薄　還透露了這些細節

YouTube 頻道 AppleTrack 發布了一段視頻，展示了據稱是 iPhone 17 系列的模型機，並將其與 iPhone 16 系列進行了詳細對比。



從展示的模型來看，iPhone 17 Air 採用了橫向排列的「飛機跑道」式攝像頭模組，機身厚度約為 5.5mm 至 5.6mm，明顯比 iPhone 16 Pro 的 8.25mm 更加輕薄。

iPhone 17系列模型機曝光（youtube@AppleTrack）

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不過，這種極致的輕薄也帶來了一些設計上的妥協，例如 USB-C 接口並未做到上下居中，而是更靠近機身背部；此外，揚聲器開孔的數量也有所減少。

至於 iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 的模型機，其整體外觀延續了前代 Pro 系列的設計風格，最引人注意的是後置攝像頭區域採用了新的「camera bar」造型。

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目前展出的模型由背板和中框組成，並未體現出傳聞中的玻璃與金屬一體式結構（unibody design），後者據說能支持反向無線充電功能。

雖然這些模型機尚未能完全確認與最終量產機型一致，但其設計風格與此前泄露的 CAD 圖紙和 3D 渲染圖保持高度一致，因此 AppleTrack 將其真實性評級為「可能」。

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