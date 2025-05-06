iPhone 17 Air挑戰5.5mm超薄極限　續航不足Apple擬推這方案解困

Apple iPhone 17 Air 即將問世，預計其 5.5 毫米的超薄機身將成為市場焦點。然而，這樣的設計是否會影響電池續航力？根據最新報導，Apple 內部測試顯示，iPhone 17 Air 的電池表現可能不如預期。



iPhone 17 Air 預計將成為 Apple 有史以來最薄的智能手機，機身厚度僅為 5.5 毫米。這一設計不僅使其成為 Apple 產品線中的亮點，也可能使其躋身市場上最纖薄的智能手機之列。對於追求極致輕薄和便攜性的消費者來說，無疑是有一定吸引力。然而，超薄設計往往伴隨著電池容量的限制，對續航表現產生影響。

iPhone 17 Air挑戰5.5mm超薄極限（x）

根據 The Information 的報導，Apple 對 iPhone 17 Air 進行了內部測試，結果顯示只有 60% 到 70% 的設備能夠在不充電的情況下使用一整天。

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相比之下，其他 iPhone 型號的這一比例高達 80% 到 90%。這一顯著差距表明，iPhone 17 Air 的電池續航力可能無法滿足重度用戶的需求，特別是那些習慣全天使用手機而不充電的用戶。

iPhone 17 Air挑戰5.5mm超薄極限（x）

這種續航表現的下降主要歸因於其超薄設計。為了實現 5.5 毫米的厚度，Apple 可能不得不縮減電池的物理尺寸，從而限制了電池容量。

為了緩解電池續航力的不足，Apple 計劃推出一款專為 iPhone 17 Air 設計的可選電池保護殼配件。這款配件將為手機提供額外的電力，幫助用戶在需要時延長使用時間。

Apple 曾為 iPhone 11 系列推出過智能電池保護殼

Apple 此前曾為 iPhone 11 系列推出過智能電池保護殼，並在後續型號中推出了 MagSafe 電池組。然而，隨著 iPhone 從 Lightning 接口轉向 USB-C，MagSafe 電池組已被停產。因此，iPhone 17 Air 的電池保護殼可能是 Apple 重新推出的產品，專為這款超薄手機量身定制。

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