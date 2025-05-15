跳蚤市場$8買到「真手榴彈」　法國12歲童拉保險絲　直接手中爆炸

法國有一名12歲的男童近日在逛跳蚤市場時，發現某攤位正在販售一顆手榴彈，於是他便花了1歐元（約8.76港元）將此「玩具」帶回家。



然而，當他好奇地把保險絲拉開後，手榴彈竟直接在他手上爆炸，導致他當場昏迷、全身多處受傷。

法國一名12歲男童近日在跳蚤市場用1歐元買了一顆手榴彈回家，豈料把保險絲拉開後手榴彈竟真的在手中爆炸。（midilibre.fr）

根據外媒《Diario AS》報道，這起事件發生於當地時間5月4日上午11時，一名家住法國埃羅省（Hérault）塞特市（Sète）的12歲男童，在閒逛跳蚤市場的過程中，發現某攤位擺放了一顆僅要1歐元的手榴彈造型商品。

法國一名12歲男童近日在跳蚤市場用1歐元買了一顆手榴彈回家，豈料把保險絲拉開後手榴彈竟真的在手中爆炸。（midilibre.fr）

男童見狀後非常興奮，便支付59歲的商人1歐元，將這個極為罕見的「玩具」帶回家中。然而，正當他在家中玩耍時，突然心血來潮拉開手榴彈上的保險絲，怎料手榴彈竟直接在他手中爆炸，導致內部的石灰當場飛濺至其雙手、眼睛、腹部等處，他也因此陷入昏迷。

醫護人員接獲報案後立刻趕赴現場，並將男童緊急送至醫院，所幸他的傷勢並不嚴重，經過進一步的治療後，目前已無大礙。

另外，當地警方事後也找到了賣家，對方雖聲稱以為手榴彈只是玩具，但警方仍已成立專案小組調查，希望能夠儘速釐清手榴彈的來源。

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