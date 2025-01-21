前水族館女員工被男友驚喜求婚　瘋傳白鯨「驚訝到O嘴」完美助攻

撰文：聯合新聞網
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白鯨相當聰明，以其特殊的外貌和豐富的臉部表情，是海洋世界的大明星之一。

日前一名男子帶著女友到了水族館，在白鯨的大池子前方突然單膝下跪求婚，目睹這一刻的白鯨竟然也相當驚訝地張開嘴巴變成O型嘴，彷彿和其他人一樣發出「哇嗚」的驚呼，超有靈性的動作被網友不斷轉發。

一名美國男子在水族館向女友求婚，白鯨擺出有如「O嘴」的驚訝表情，影片隨即在網上瘋傳。（TikTok截圖）

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故事背景發生在美國喬治亞州的喬治亞水族館，影片中的女主角奧莉維亞曾於該水族館實習三個月，專門負責白鯨的訓練工作。

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某天奧莉維亞和他的男友參觀水族館，並且打算在白鯨的展示池前方拍合照，沒料到男友竟然選在此時突然單膝跪下並掏出戒指求婚。

更令人意外的是，此時身後的白鯨就像是目擊到天大的好消息，又驚又喜忍不住張開嘴巴，還全程見證了這神聖的一刻，看起來就像是和場內的人一樣正在發出歡呼聲，超有靈性的模樣引起網友熱議。隨後另一名訓練員才指示白鯨離開別再當電燈泡。

這段白鯨當見證人的影片累積超過1300萬次觀看，網友們紛紛讚嘆表示：

「必須邀請白鯨參加婚禮」
「白鯨需要當伴娘」
「完美的求婚並不存……」
「驚訝到下巴都掉下來了」
「牠一定是被請來的演員，完全知道自己該做甚麼！」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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