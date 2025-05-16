外遊回家驚悉「每天一堆陌生人在自己家開派對」如亂葬崗財物遭竊

澳洲一家四口近來到尼泊爾探親3周，然而旅程結束後回到家中，發現家裡竟然住着不認識的人。



一名陌生男子坐在沙發上看電視、抽大麻、吃披薩，家中價值約5萬澳元（約25萬港元）的財物遭失竊。

澳洲一家庭外遊回國後發現家裡竟然住著陌生人，且每天有十多二十人出入，在裡面大吵大鬧抽大麻飲酒作樂。（影片截圖：X@10NewsFirstMelb）

衣物幾乎全被撕爛 大麻煙直接掉地上 點圖放大瀏覽：

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在維多利亞州雪帕頓市（Shepparton）租房的32歲男子庫克爾（Sanjay Kuikel），與30歲妻子妮利瑪（Nilima Gautam）近來帶着3歲女兒與1歲兒子到尼泊爾旅行探親，沒想到5月3日回到澳洲時，發現住家遭陌生人闖入。

庫克爾表示，當他們回到家時，看到一名男子坐在他們的沙發上抽大麻：

當時約晚上7時多，天又黑又冷，打開門後，那名男子竟然說這是他的房子，他住在這裏。

由於當時擔心對方可能會攻擊他，身邊又帶着小孩，便決定先離開並且報警。

警察抵達後將那名男子逮捕，庫克爾才知道，他們不在家期間，每天都有17到20多人出入他們的房子，在裏面大吵大鬧飲酒作樂，使得鄰居被迫至少報警6次。

庫克爾返家後檢查發現，衣櫃裏的衣服幾乎被撕爛，客廳、廚房裡到處放了酒和大麻，放在保險箱裏的珠寶和家中值錢物品都被竊盜，損失金額估計高達5萬澳元。

庫克爾表示，他們換了門鎖以後，隔天發現門鎖又被闖入者更換，而且闖入他們家的男子後來也經常出現，讓他們為了人身安全著想，只好先搬到別處暫時居住，目前已在網路上舉辦募款，希望大家能夠幫忙他們籌募資金，用於更換生活必需品與支付「安全的住房」費用。

當地警方表示，他們知道那名男子多次返回受害者家中，並且違反禁制令，已經將他逮捕並且起訴，案件正在調查中。

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