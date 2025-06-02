印度遊客遊泰　險成老虎午餐！　專家：做錯一件事惹禍

泰國布吉島（Phuket）知名景點「老虎王國」（Tiger Kingdom）日前發生遊客遭老虎攻擊事件，一段驚險影片在網絡上廣泛流傳，引發各界關注。



據報道，一名印度籍遊客在與被鏈住的老虎拍照時，因貿然蹲下擺姿勢自拍，導致老虎突然發動攻擊。影片顯示，現場訓練師雖試圖用棍子控制老虎，仍無法阻止意外發生。所幸遊客僅受輕傷。

即睇事發過程：



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這宗事件在社群媒體上引發熱議，相關影片觀看次數已超過370萬。多位動物保護人士藉此抨擊讓遊客與野生動物近距離互動的商業行為，認為此類活動不僅危及遊客安全，更涉及動物福利問題。

專家指出，即便是被圈養的野生動物仍保有天性，與其近距離接觸存在潛在風險。此事件也引發各界對野生動物觀光產業的反思，呼籲相關單位審視現行安全規範，同時也提醒遊客提高安全意識，避免為拍照而做出危險舉動。

動物福利組織建議不要前往東南亞常見的老虎娛樂場所等場所。英國環境調查署在其網站上的一篇文章中表示：「我們能給你的最簡單的建議是，如果某個機構提供遊客與圈養動物的直接互動（包括自拍、擁抱、餵食）和/或宣傳老虎做出非自然行為（例如技巧或表演），那麼就不要去參觀。」

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