伊朗以色列戰爭　美媒：特朗普假裝反對襲擊　讓伊朗疏於防範

【伊朗／哈梅內伊／以色列／以伊開戰／伊朗核武】以色利與伊朗的衝突不斷升級之際，有美國媒體報道，以色列官員表示，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和他的幕僚只是在公開場合假裝反對以色列發動襲擊，私下是支持以色列向伊朗動武，這樣做的目的是讓伊朗疏於防範，並確保以色列目標名單上的伊朗軍政府高層不會轉移藏身之處。另有美媒報道指，以色列攻擊伊朗的計劃醞釀多月，內塔尼亞胡早於今年2月已向特朗普匯報多個作戰計劃。



據Axios6月13日報道，經過八個月的密集秘密準備，以色列一夜之間針對伊朗核設施、導彈基地、核子科學家和軍方高層發動令人震驚的大規模攻擊。

據報道，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）宣布，以色列正試圖「消滅」伊朗的核武器和彈道導彈能力，預計這項行動將持續至少數天。其他以色列官員則表示，這項軍事行動可能需要維持數週。

2025年6月11日，內塔尼亞胡在爭議地區耶路撒冷的以色列會議上發表講話。（Reuters）

兩名以色列官員向Axios表示，特朗普和他的幕僚，過去數月在公開場合假裝反對以色列發動襲擊，私下卻默許以色列向伊朗動武，其目的是讓伊朗疏於防範，並確保以色列目標名單上的伊朗軍政府高層不會轉移藏身之處。

內塔尼亞胡的助手上週初甚至向以色列記者表示，特朗普在9日的通話中仍試圖阻止以色列發動襲擊，而以方官員現時則表示，當時那通電話實際上是內塔尼亞胡與特朗普進行空襲前的協調。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu ）近日訪美，成為總統特朗普（Donald Trum）上任後首位接見的外國元首。內塔尼亞胡還帶了一份特別的禮物給特朗普，一座金色的傳呼機。作為回禮，特朗普贈送內塔尼亞胡一張他們今次的合照，並題字：「致Bibi，一位偉大的領袖！」（IG@yair_netanyahu）

《紐約時報》17日（周二）報道，以色列今次決定向伊朗發動襲擊，因為特朗普與內塔尼亞胡有著共同的目標——阻止伊朗擁有原子彈。

據報道，今年2月，美國中央司令部司令庫里拉將軍（Michael Erik Kurilla）就與以軍協調，並制定了三個主要攻擊方案。第一個方案，同時是美方參與程度最低的方案，是美國為以色列的攻擊提供加油和情報支援。第二個方案是由以色列和美國聯合打擊。第三個方案是由美國主導，以色列提供支援。這將涉及美國動用其B-1和B-2轟炸機、艦載機以及從潛艇發射巡航導彈。

2025年6月17日，美國總統特朗普（Donald Trump）提前離開在加拿大舉行的七國集團峰會（G7），在返回華盛頓途中，特朗普在空軍一號上回答記者提問。（Reuters）

報道指，特朗普近日私下表示，他傾向採取更激烈的升級舉措，同意以色列早前的要求，出動B-2轟炸機投擲威力強大的「碉堡剋星」（Bunker buster）炸彈，摧毀伊朗在福爾多（Fordo）山腹地下80米的核設施。