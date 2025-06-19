美國男遊客冒險近距離觀賞火山爆發不慎墮下　「樹擋住」奇蹟保命

一名來自美國波士頓的30歲男子，日前在夏威夷冒險近距離觀賞基拉韋厄火山（Kīlauea）爆發時，不慎從懸崖邊跌落，墜落超過約9公尺，所幸他被一棵樹阻擋，幸運撿回一命。



綜合美媒報導，這一事件發生在11日晚間約9時，地點位於夏威夷火山國家公園（Hawaiʻi Volcanoes National Park）的拜倫山脊步道（Byron Ledge Trail）。

夏威夷基拉韋厄火山爆發，吸引不少人前往觀賞。（Facebook@hawaiivolcanoesnps）

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根據美國國家公園管理局（National Park Service）表示，當時男子並未攜帶手電筒或頭燈，在夜間於步道附近徘徊，試圖尋找最佳觀景角度，近距離目睹火山爆發的壯觀景象。

豈料他不慎墮落崖邊，往下掉落近30呎（約9米），所幸他被一棵樹擋住，避免墮至更深層近30米的懸崖，奇蹟撿回一命。令人驚訝的是，這名遊客僅受輕微臉部擦傷，沒有生命危險，但他坦言經歷「一生難忘」的驚恐時刻。

事故發生當時，基拉韋厄火山正噴發高達100米高的熔岩，這名男子即使卡在樹上等待救援，也難以忽視令人震撼的火山噴發奇景。

而類似事件並非首次發生。去年一名遊客在夏威夷為觀看日出，不慎駕車衝下18米高懸崖，並墜入海中，儘管車輛被海浪沖走，但這名男子卻奇蹟倖存，僅受輕傷與失溫。

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