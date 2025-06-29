英軍情六處首名女處長上任前夕　被揭家族二戰納粹黑歷史

英國家喻戶曉的007系列電影，其男主角占士邦（James Bond）所效力的情報機關軍情六處（MI6），將迎來單位116年歷史上首位女性處長米特維利（Blaise Metreweli）。不過，近期有消息透露，米特維利的祖父竟然是為納粹效力的間諜。



據英國廣播公司（BBC）報道，雖然外界對她的背景所知不多，但文件顯示，她的祖父名為多布羅沃爾斯基（Constantine Dobrowolski），他曾從蘇聯紅軍叛逃，成為納粹在烏克蘭切爾尼戈夫（Chernihiv）地區的線民，綽號是「屠夫（butcher）」。

此消息由《每日郵報》率先披露，稱在德國弗賴堡（Freiburg）發現數百頁文件，顯示多布羅沃爾斯基被納粹軍稱為「屠夫」或「第30號特務」。文件還指出，多布羅沃爾斯基曾涉及殺害當地猶太人，甚至在觀看女囚遭性侵時大笑。

對於祖父被指控是納粹間諜一事，米特維利並未有回應。代表軍情六處發言的英國外交部表示，米特維利「從未認識或見過她的祖父」。外交部發言人補充說，她的家族背景充滿了衝突與分裂，如同許多擁有東歐血統的人一樣，這段歷史只能被部分理解。「正是這樣複雜的家族背景，促使她決心防止衝突發生，並在未來擔任處長期間，致力於保護英國人民免受威脅。」

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