拍攝「色情廚房」鍋突然起火 內衣美女嚇到花容失色遭質疑扮嘢
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
真的「慾火焚身」？一位時常穿著性感內衣煮飯的直播主，某日在進行「色情廚房」的拍攝時，竟然不慎引發火災。
她穿著一套黑色蕾斯內衣驚聲尖叫，幸好一旁的男子出面救火，才讓這場鬧劇落幕。
還爆出「巨大火球」 點圖放大瀏覽：
+29
一位名為丹妮（hiheyitsdani）的美國直播主，不時在Kick實況平台開啟直播，她總會穿著性感的內衣或睡衣，以「色情廚房」為主題進行拍攝。
8月31日，丹妮就和往常一樣，穿著一套黑色蕾絲內衣開始烹飪，她一邊備料，一邊將平底鍋放置在電磁爐上預熱。
不過也許是鍋子空燒太久，平底鍋竟然開始冒出大量煙霧，並在瞬間起火燃燒。
眼看火勢越燒越旺，丹妮也被嚇得花容失色，不斷驚慌尖叫「天啊」、「我該怎麼做」。一旁的男子發現情況不對勁，連忙上前將燃燒的鍋子丟到地上。
【延伸閱讀】美女舞者裙子被火把點燃「在觀眾眼前遭火焰吞噬」 全身80%燒傷
點圖放大瀏覽當時情形（慎入）：
+15
幸好燒紅的電磁爐並沒有再度冒出火苗，這場鬧劇也就此結束。
這段離奇的影片立刻在X平台竄紅，吸引許多網友議論：
「這個笨蛋，一直到最後兩個人都沒有斷電，明明是電磁爐，切斷電源是第一優先」
「他們不知道蓋上鍋蓋就能滅火嗎？」
「她可能只擅長一件事」
不過也有人質疑是否是為了博眼球：
「火都燒起來了，這個直播主更希望被關心她的穿著吧」
「完全沒打算關閉火源，蓋子彷彿從來不存在於世上，真的不是在擺拍？」
「可能也是噱頭，畢竟『做飯差點燒了廚房』是個經典梗」
事後，丹妮也在X平台上發文，笑稱「你們表現得好像我放火燒的是你們的廚房」，並表示自己將「賣掉在火災影片中穿的衣服，意者請私訊我」。
【延伸閱讀】巴西扒房員工「倒酒精」突爆巨型火球 多人當場燒成火人重傷
點圖放大瀏覽：
+13
恐怖！髮型師手中風筒突然大爆炸 全店秒陷火海 顧客慘變火人輪胎充氣大爆炸 印度巴士司機被「炸到飛起」墜地慘死｜有片慎入韓國食肆「殺蟲水放電暖爐旁」過熱爆炸 4客人燒傷包括2小童打邊爐突然「大爆炸」冒白煙 食客慘遭炸傷 竟因加熱這飲料出事玻璃樽裝汽水放雪櫃「突然爆炸」割破女子眼球 廠方指出可能原因
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】