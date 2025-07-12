不堪被嘲靠女兒？印度父3槍擊斃網球女將　引全國譁然：父權悲劇

印度網球界25歲女將拉迪卡·亞達夫（Radhika Yadav）近日不幸在自家廚房內遭父親開槍擊斃，引發全國譁然。據警方調查，父親因長期與女兒在經濟與個人形象上的衝突激烈，最終犯下滔天大罪。這宗事件不僅震驚體壇，也反映出印度部分家庭對女性獨立與公開表現的壓抑與焦慮。



根據《Times of India》報道，這宗槍擊案發生於2025年7月10日上午10點30分，地點為哈里亞納邦古爾岡市第57區的家中。當時，拉迪卡在廚房準備餐點，母親在一樓活動，突然聽見巨響，起初以為是高壓鍋爆炸。

她奔上樓，卻發現女兒倒臥血泊中。其叔叔庫爾迪普·亞達夫和堂兄聽見聲響也趕到現場，並立刻將她送醫急救，惟經搶救後宣告不治。客廳內被發現一把32口徑左輪手槍，警方證實為凶器，槍上指紋屬父親迪帕克。

拉迪卡為2000年3月23日出生，曾代表印度參加青少年網球巡迴賽，並創下ITF女子雙打排名第113名的職業生涯最高紀錄，亦為哈里亞納邦女子雙打排名第五。（X@Unknownn_menn）

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不幸的拉迪卡為2000年3月23日出生，曾代表印度參加青少年網球巡迴賽，並創下ITF女子雙打排名第113名的職業生涯最高紀錄，亦為哈里亞納邦女子雙打排名第五。她因肩傷被迫退役後轉行擔任教練，在當地開設網球學院，指導青少年選手，深受學生與同儕愛戴。她紀律嚴明、個性低調，曾參與全國運動會，表現雖未奪牌，卻獲得業界高度肯定。

根據警方供詞與家屬說法，父親迪帕克近年失業，生活多仰賴女兒經營的網球學院所得。他對此感到自尊受損，更曾在村中被嘲諷「靠女兒過活」，加上對女兒參與MV演出、經常上傳社交媒體影片感到不滿，多次要求她關掉學院遭拒，引爆家庭衝突。案發當天，他情緒失控，持合法槍枝從背後向拉迪卡連開三槍。警方初步認定這宗案件涉及謀殺罪與非法使用槍械罪。

事件曝光後引發社會輿論震撼。印度網球選手Sowjanya Bavisetti在Instagram哀悼：「我不敢相信一位父親竟然奪走了女兒的生命，只因怕人說閒話。她本該擁有更美好的人生。」

前全國冠軍Sharmada Balu亦表示：「一個愚蠢的 'log kya kehenge'（別人會怎麼說）竟成了奪命藉口，令人不寒而慄。」

警方持續調查中，驗屍報告與母親證詞將成後續關鍵。網友則紛紛痛批父權壓力對女性的毀滅性影響，呼籲正視女性自主權與家庭心理健康問題。

印度網球選手Sowjanya Bavisetti及前全國冠軍Sharmada Balu都在Instagram哀悼。（IG截圖）

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