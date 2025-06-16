威廉王子好友印度富商疑誤吞蜜蜂　「我好像吞了甚麼」戰死綠茵場

印度億萬富商、英國威廉王子（Prince William）好友卡普爾（Sunjay Kapur）於6月12日在英國溫莎參加一場馬球比賽後驟逝，享年53歲。外媒指出，他疑似在比賽期間誤吞下一隻蜜蜂，因遭到蜂螫後引發過敏性休克，導致心臟病發。



英國威廉王子好友、印度富商卡普爾驟逝。（Sona Comstar官網）

有指，他人疑似在比賽期間誤吞下一隻蜜蜂，因遭到蜂螫後引發過敏性休克，導致心臟病發。（X / @sunjaykapur）

《每日郵報》報道，卡普爾是印度汽車零部件製造商Sona Comstar的董事長。該公司在一份聲明中表示他的死因是「突發性心臟病發作」。據了解，他於6月12日下午在英國溫莎史密斯草坪（Smith's Lawn），參加卡地亞女王盃馬球錦標賽準決賽，在賽事中感到不適後驟逝。

外媒指出，卡普爾在馬球賽事中疑似誤吞一隻蜜蜂，遭其螫傷口腔，最後因過敏性休克死亡。有目擊者聽到他大喊「我好像吞了甚麼」，隨後感到身體不適。有人則聲稱他在比賽中彎腰騎馬時突然失去意識。

卡普爾於2015年接掌其父親創立的Sona Comstar，並協助推動該公司擴張，成為全球電動車和其他類型汽車的零件和系統供應商。根據《福布斯》報道，卡普爾同時擁有美國公民身份，估計淨資產為12億美元（約港幣94億元）。

他於2003年與寶萊塢明星Karisma Kapoor結婚，育有兩子。兩人於2016年離婚後，他隔年娶模特兒Priya Sachdev結婚。他熱愛馬球運動，與英國威廉王子是球友。

卡普爾於6月12日才在網上發文，向印度航空（Air India）墜機慘劇的罹難者致哀，表示「印度航空公司在艾哈邁達巴德（Ahmedabad，又譯亞美達巴德或阿默達巴德）發生慘劇。我向所有受影響的家庭致意，並為他們祈禱，願他們在這艱難的時刻找到力量」。豈料他也於發文的數小時後驟逝，讓許多網友留言哀悼，感嘆人生無常。

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