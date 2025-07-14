美國肯塔基教堂槍擊兩死多傷　槍手亦已死亡

美國再發生槍擊案，肯塔基州警方7月13日表示，當地費耶特縣（Fayette County）萊辛頓市（Lexington）一所浸信會教堂遇襲， 警方稱「教堂內有多名受害者」，緊急救援人員已趕到現場。當局其後公布，教堂內至少兩人死亡，槍手亦已死亡。



消息指出，當日中午前，疑犯涉及另一宗發生在當地機場Blue Grass Airport的槍擊，一名州警受傷。首宗槍擊發生在11時40分左右，據指現場一度亂成一片，當局關閉了部份道路調查，但航班和機場運營仍照常進行。

媒體指出，槍手逃跑時闖入27公里外的遇事教堂，警方尚未公布傷者人數及傷勢。肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）其後稱，教堂內的槍擊至少有兩人死亡，槍手亦已斃命。不過，他暫未透露更多細節。