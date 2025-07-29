美國紐約辦公大樓5死槍擊案　美媒：槍手想攻擊NFL總部但去錯樓層

美國紐約曼哈頓市中心一幢辦公大樓7月28日下午發生槍擊案，導致4人被殺，槍手Shane Tamura亦吞槍自盡，即合共5人死亡，疑犯有精神病紀錄。事發大樓有多間大型企業進駐，據美媒引述不具名的執法人員報道，槍手的攻擊目標原為美國國家美式足球聯盟（NFL），聯盟在大樓內設有總部，但槍手去錯樓層。



紐約槍擊案：疑犯Shane Tamura的照片（影片截圖）

事發現場為曼哈頓公園大道345號（345 Park Avenue），鄰近中央公園及洛克菲勒中心（Rockefeller Center），建築物有多間大型企業進駐，包括私募股權公司黑石集團（Blackstone Group）、畢馬威（KPMG）會計師事務所等，也有美國國家美式足球聯盟（NFL）總部。

在事件中，27歲疑犯Shane Tamura涉嫌手持突擊步槍進入大樓後，在大堂開火，導致人員傷亡，之後更乘升降機到33樓，再槍殺一人及槍傷一人，他最終自盡。

紐約曼哈頓7月28日發生嚴重槍擊案，當地警方公布槍手照片。（NYPD）

彭博社引述不具名的執法人員指，疑犯的攻擊目標原為NFL，但他卻未有到達位於5樓的NFL樓層，而是錯誤到了33樓的Rudin Management辦公室，Rudin Management為大樓擁有者。

美媒引述消息人士指，在槍手身上找到字條，內容顯示他患有慢性創傷性腦病（CTE），即一種與頭部創傷有關的腦部疾病，他並表達對美國國家美式足球聯盟（NFL）的不滿，包括寫有「你無法與NFL對抗，他們會打扁你」（You can't go against the NFL, they'll squash you.）。

報道指，疑犯的社交網站帖文顯示他的美式足球生涯因頭部受傷告終，他曾批評NFL在應對CTE問題方面做得不夠。

紐約曼哈頓7月28日下午發生嚴重槍擊案後，大批執法人員接報到場。（Reuters）

綜合美媒指，4名死者括警員Didarul Islam，另外3名死者為2男1女，包括黑石集團的管理層人員Wesley LePatner，《華爾街日報》引述消息指，這名員工是在大堂中槍。

另外傷者包括一名NFL員工，他嚴重受傷，目前在醫院治療。