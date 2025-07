美國紐約辦公大樓5死槍擊案　美媒：槍手想攻擊NFL總部但去錯樓層

美國紐約曼哈頓市中心一幢辦公大樓7月28日下午發生槍擊案,導致4人被殺,槍手Shane Tamura亦吞槍自盡,即合共5人死亡,疑犯有精神病紀錄。事發大樓有多間大型企業進駐,據美媒引述不具名的執法人員報道,槍手的攻擊目標原為美國國家美式足球聯盟(NFL),聯盟在大樓內設有總部,但槍手去錯樓層。



紐約槍擊案:疑犯Shane Tamura的照片(影片截圖)

事發現場為曼哈頓公園大道345號(345 Park Avenue),鄰近中央公園及洛克菲勒中心(Rockefeller Center),建築物有多間大型企業進駐,包括私募股權公司黑石集團(Blackstone Group)、畢馬威(KPMG)會計師事務所等,也有美國國家美式足球聯盟(NFL)總部。

在事件中,27歲疑犯Shane Tamura涉嫌手持突擊步槍進入大樓後,在大堂開火,導致人員傷亡,之後更乘升降機到33樓,再槍殺一人及槍傷一人,他最終自盡。

紐約曼哈頓7月28日發生嚴重槍擊案,當地警方公布槍手照片。(NYPD)

彭博社引述不具名的執法人員指,疑犯的攻擊目標原為NFL,但他卻未有到達位於5樓的NFL樓層,而是錯誤到了33樓的Rudin Management辦公室,Rudin Management為大樓擁有者。

美媒引述消息人士指,在槍手身上找到字條,內容顯示他患有慢性創傷性腦病(CTE),即一種與頭部創傷有關的腦部疾病,他並表達對美國國家美式足球聯盟(NFL)的不滿,包括寫有「你無法與NFL對抗,他們會打扁你」(You can't go against the NFL, they'll squash you.)。

報道指,疑犯的社交網站帖文顯示他的美式足球生涯因頭部受傷告終,他曾批評NFL在應對CTE問題方面做得不夠。

紐約曼哈頓7月28日下午發生嚴重槍擊案後,大批執法人員接報到場。(Reuters)

綜合美媒指,4名死者括警員Didarul Islam,另外3名死者為2男1女,包括黑石集團的管理層人員Wesley LePatner,《華爾街日報》引述消息指,這名員工是在大堂中槍。

另外傷者包括一名NFL員工,他嚴重受傷,目前在醫院治療。