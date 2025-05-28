特朗普施壓iPhone美國製造 蘋果寧付25%關稅拒遷回原因在這裏
撰文：快科技
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近日，美國總統特朗普（Donald Trump）在其社交媒體平台上發文表示，他很久以前就告訴蘋果公司首席執行官蒂姆·庫克（Tim Cook），他期待蘋果公司在美國銷售的iPhone將在美國製造和生產，而不是在印度或其他地方。
特朗普稱，如果不是這樣，蘋果公司必須向美國繳納至少25%的關稅。
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蘋果公司總部所在地、美國加利福尼亞州的總檢察長羅布·邦塔（Rob Bonta） 表示，為保護像蘋果公司這樣的加州企業，他隨時準備向美國政府提起訴訟。
業內人士稱，如果考慮關稅，蘋果手機售價或達2300美元，而如果在美國生產，售價則高達3500美元，是當前價格的三倍多。
蘋果公司僅轉移10%的供應鏈就需要耗資約300億美元和3年的時間，全部轉移則需要5到10年。
分析師郭明錤表示，從盈利角度來看，蘋果寧願承擔25%的關稅，也比將iPhone組裝線遷回美國要好得多。
郭明錤同時指出，在特朗普任期結束前將iPhone組裝工作遷回美國不現實，所以這次如果蘋果與特朗普達成臨時協議，未來也無法保證在特朗普任期內，蘋果不會再次面臨關稅的威脅。
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