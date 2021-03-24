一分鐘看世界｜中歐投資協定有危機？疫苗口水戰、澳洲國會性醜聞

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-24 07:00

今天是3月24日星期三，以下是你今天需要知道的國際新聞：

朝鮮導彈

多名消息人士指，朝鮮曾經在周末發射最少兩枚短程導彈，被認為是朝鮮領袖金正恩首度向美國總統拜登（Joe Biden）的直接挑戰，但拜登和華府似乎不以為然……（點擊了解更多）

美國時任總統特朗普曾三度與朝鮮領袖金正恩會面，令兩國關係一度改善，但始終無法說服朝鮮完全棄核。（Reuters）

中歐投資協定有危機？

美國、歐盟、英國等就新疆維吾爾族人權問題向中國實施制裁，中國立刻向歐盟展開反制，制裁多名歐洲議會議員與學者，歐盟內部對制裁立場不一，輿論則指中國反擊舉動可能會惹怒歐洲議會，對不久前完成談判的中歐投資協定造成影響，有美媒更形容協定是命懸一線……（點擊了解更多）

↓習近平2020年12月與歐盟代表的視像會晤↓

歐俄疫苗口水戰

歐盟內部就是否使用俄羅斯「衛星V」疫苗出現分歧，有高層官員表示不需要「衛星V」疫苗對抗疫情，俄羅斯總統普京則質疑歐盟是捍衛藥廠利益，又與歐洲理事會主席討論批准使用疫苗的可能。斯洛伐克總理馬托維奇更因秘密指示政府採購俄羅斯疫苗，執政聯盟瀕瓦解。在美國，官員則質疑歐洲阿斯利康疫苗的有效率數據或不完整，疑使用過期資料……（點擊了解更多）

↓想知道其他地方民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

澳洲國會性醜聞

目前飽受水災困擾的澳洲，政府卻再爆出性醜聞，有傳媒報道數名政府男職員開設聊天群組分享於國會大廈作出性行為的相片和影片，總理莫里森表示對事件感到震驚和反感……（點擊了解更多）

澳洲傳媒報道，有數名國會男職員於Facebook開設聊天群組分享露骨相片和影片，包括一名男職員自慰時自拍的相片。（影片截圖）

以色列大選

以色列3月23日再度舉行國會大選投票，這次已是2年內的第4次大選，外界最關注是否有政黨能夠成功組閣，擺脫不停舉行大選的循環。但民調顯示，總理內塔尼亞胡領導的利庫德集團雖然領先，仍無法贏得過半數議席，成功籌組聯合政府的難度也高......（點擊了解更多）

圖為3月22日選舉前夕，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷（Jerusalem）一個市場講話。（Reuters）

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新冠疫苗｜美國稱阿斯利康有效率數據或不完整 疑使用過期資料

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