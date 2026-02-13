愛潑斯坦案｜施紀賢內閣秘書離任　曾參與文德森任命

美國司法部早前公布大量有關淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案的文件，郵件揭發前駐美大使文德森（Peter Mandelson）曾向愛潑斯坦洩露政府機密。首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）此前已有兩名核心團隊成員為此離任。英國政府2月12日宣布，內閣秘書沃莫爾德（Chris Wormald）「在雙方同意下」辭任。有報道指沃莫爾德曾參與任命文德森出任駐美大使。



據英國《衛報》報道，在文德森醜聞引發災難性後果後，施紀賢試圖改組其核心團隊。

2025年2月26日，美國華盛頓特區，英國首相施紀賢（Keir Starmer）在英國駐美大使官邸舉行的歡迎招待會上，與英國駐美大使文德森（Peter Mandelson，左）交談。（Getty）

首相府2月12日宣布，沃莫爾德在擔任內閣秘書一年多後「經雙方同意」辭職。

報道引述政府內部消息指，除了沃莫爾德曾參與任命文德森出任駐美大使一事，施紀賢認為他同時作為公務員首長，在推動公務員制度改革方面不夠積極主動，對其失去信任。

報道提到，沃莫爾德的離職讓施紀賢的高層團隊嚴重縮水。他的幕僚長麥克斯威尼（Morgan McSweeney）和傳訊總監艾倫（Tim Allan）在本周較早時候已因文德森事件離職。英國警方亦已就文德森涉嫌向愛潑斯坦洩露機密展開刑事調查。

據悉，施紀賢撤換沃默爾德的決定是在幾天前做出的，首相府過去半年多以來一直有消息傳出指，施紀賢的團隊並不認為他適合這份工作。

2020年3月23日，英國倫敦，衛生部常務秘書沃默爾德（Chris Wormald）爵士抵達唐寧街首相府。（Getty）

據英國廣播公司（BBC）報道，沃莫爾德2024年12月獲施紀賢委任擔任內閣秘書，他的離任讓其成為英國史上任期最短的內閣秘書。