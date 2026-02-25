愛潑斯坦案｜律師：警方逮捕文德森毫無根據 錯誤認為擬出國定居
與美國已故淫媒富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）關係密切的英國前駐美大使文德森（Peter Mandelson），2月23日因涉及公職人員行為不當被捕。其律師24日表示，文德森之所以被捕是基於毫無根據的說法，認為他打算離開英國並在國外定居。
路透社報道，現年72歲的文德森遭警員逮捕後已獲釋。代表他的律師事務所24日發聲明稱，儘管文德森先前已與警方達成協議，將於下個月自願接受查問，但最終仍然被捕。
聲明指出，警方逮捕他的原因基於毫無根據的說法，認為他計劃到國外永久定居，但這種說法完全是無稽之談。律師已要求當局提供證據，以證明逮捕的合理性。
律師又稱，文德森的首要任務是配合警方調查，正如他在一直以來的做法，以求洗脫罪名。
同日稍早時間，英國外交大臣顧綺慧（Yvette Cooper）接受天空新聞（Sky News）採訪時稱，文德森根本不應該被任命為駐美大使。
