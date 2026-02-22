愛潑斯坦案｜保守黨高層：國會應對安德魯、文德森展開叛國罪調查

英國前安全事務國務大臣董勤達（Tom Tugendhat）近日要求議會對捲入愛潑斯坦案的前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）與前英國駐美大使文德森（Peter Mandelson）進行叛國罪調查。



英媒《太陽報》（The Sun）報道，保守黨議員董勤達呼籲成立一個由議員、平民和退休法官組成的特別委員會，調查兩人與愛潑斯坦之間的關係，並確定是否需要更嚴厲的法律來加強對王室的監督。

圖為2026年2月19日，英王查理斯三世（King Charles III）的胞弟、前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）在接受問話後離開警察局。（Reuters）

董勤達向《太陽報》表示，「這宗事件引發關於外國勢力干預和國家安全的迫切疑問。白金漢宮知情多少？大臣們知情多少？還有甚麼被隱瞞？」

他亦稱，「此事已超出法庭合理審理的範疇。議會必須審視其對國家的深遠影響。若最惡劣的指控獲證實，我們是否需要重新審視七百年前制定的叛國罪法？」

安德魯和文德森都因涉嫌公職人員行為不當而受到警方調查。安德魯被指控在擔任貿易特使期間洩露機密報告，文德森則被控在白高敦（Gordon Brown）政府擔任大臣期間，向愛潑斯坦發送涉及市場敏感資訊的電郵。

2026年1月30日，美國司法部公布大量有關已故淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，左）案件的文件，圖為愛潑斯坦與英國工黨元老，前駐美大使文德森（Peter Mandelson）在一艘船上的合照。（網絡圖片）

董勤達稱，「若這些指控屬實，便揭露了國家最高層的腐敗。如果指控不實，公眾需要確鑿證據證明防範機制堅實可靠。無論如何，議會必須發出明確訊號——英國將抵禦一切威脅，即便威脅源自最高層。」