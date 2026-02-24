愛潑斯坦案｜英國前駐美大使文德森被捕　涉公職人員行為失當

美國淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的案件持續延燒，在英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）於 2月19日因涉公職人員行為不當被捕後，倫敦警察局於當地2月23日下午表示，英國前駐美大使文德森（Peter Mandelson）亦因涉嫌公職人員行為失當而被捕。



2月初，在政府將文德森的通訊記錄移交給警方後，警方開始對其展開刑事調查。警方23日公布，文德森當日在倫敦卡姆登（Camden）的住所被捕，並被帶到警察局接受訊問。此前，警方對威爾特郡（Wiltshire）和卡姆登區的兩處住所執行了搜查令。

路透社報道，文德森23日被拍到離開位於倫敦的住所，當時便衣警察陪同他離開，隨後他被一輛汽車帶走。

美國司法部早前公開的故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關檔案，包括英國前駐美大使文德森（Peter Mandelson）身穿内褲，與一名女子在愛潑斯坦位於巴黎公寓的照片。（美國司法部）

文德森現年72歲，曾在英國前首相白高敦（Gordon Brown）、貝理雅（Tony Blair，譯作布雷爾或布萊爾）執政期間，擔任商務大臣等要職。2025年2月，現任英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）任命他出任駐美大使，但文德森履職僅7個月，就因與愛潑斯坦的關係浮出水面而遭免職。

美國司法部於1月下旬公布，文德森與愛潑斯坦過去的電郵顯示，兩人關係比公眾所知的更為密切。文德森在2009年白高敦內閣擔任商務大臣期間，被指曾向愛潑斯坦洩露英國政府在應對08年金融危機時期的機密訊息。