原油危機衝擊日本民生　物價恐飆漲　溫泉缺燃料被迫停業

中東戰火延燒至今，導致原油供應大亂。



綜合日媒富士新聞網（FNN）和富士電視台旗下的福岡TNC NEWS報道，儘管日本政府緊急釋出國家儲備用油，但燃料短缺與運輸成本飆升的效應，已嚴重影響日本庶民經濟與醫療防線。

北海道函館市一油站的告示寫道：「由於特朗普的政策，我們目前缺貨。對此我們深表歉意。」（X@Dks21100）

以下整理原油危機對四大領域的影響：

1. 季節性花卉價格飆漲

因空運樞紐杜拜機場受波及，進口花卉須改道致運費暴增。目前正逢日本畢業季，典禮中常出現的玫瑰花批發價較去年大漲17%。花商擔憂，若戰事拉長，五月母親節的康乃馨恐嚴重缺貨，單支售價甚至可能飆破千圓大關。

2. 學生制服面臨漲價

日本新生制服一套動輒8萬日圓（約500港元），因布料主要使用的「聚酯纖維」是由石油提煉而成的合成纖維，原油飆漲將直接墊高生產成本。業者評估，明年新生制服預估將有10%的漲幅，讓無法接手舊衣的家長備感經濟壓力。

日本學生制服面臨漲價。（示意圖，stephanie-hau/unsplash）

3. 溫泉SPA被迫休館

仰賴「鍋爐燃料油」加熱的溫泉設施首當其衝。兵庫縣有溫泉因叫不到燃料，已宣布無限期停業。福島縣的SPA中心為節約燃料，被迫關閉散熱最快的露天溫泉，業者坦言，若燃料供應未見起色，四月上旬就必須全面休館。

示意圖（waa-towawu/unsplash）

4. 醫療耗材成本暴增

原油危機更蔓延至第一線診所。包含注射器、醫療手套、點滴袋及胃鏡鑷子等醫療塑膠耗材，皆由原油提煉的「石腦油」（naphtha）製成。福岡的醫生指出，拋棄式手套價格如今已飆破千圓。因診療給付額度固定，診所只能苦撐吸收成本，若情況加劇，恐將面臨無耗材可用的醫療危機。

遠在中東的煙硝，如今已具體反映在各種物價上。政府釋出國家儲備油能否為這場危機止血，仍有待觀察。

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