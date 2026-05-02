伊朗戰爭｜日媒：日本向俄羅斯採購原油　霍爾木茲海峽封鎖後首次

日本共同網5月2日引述日本經濟產業省官員指，一艘裝載著俄羅斯遠東石油和天然氣開發項目「薩哈林2號」（Sakhalin-2）所產原油的油輪即將抵達日本，是伊朗戰爭爆發、霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）遭封鎖後，日本首次採購俄產原油。



該名經濟產業省官員指，日本石油煉油商太陽石油（Taiyo Oil）向俄羅斯提出採購，而根據追蹤船舶位置網站「MarineTraffic」顯示，該艘油輪於4月下旬從薩哈林出發，預計抵達四國的愛媛縣。

俄羅斯天然氣公司Gazprom在聖彼得堡的標誌。（Reuters）

報道指，薩哈林2號是由俄羅斯國營俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）主導、日本三井物產和三菱商事參與的開發項目。該項目2008年啟動全年產油，從2009年開始也出口液亦化天然氣（LNG）。

日本推進原油採購多元化，進口俄羅斯原油其中一個措施。雖然歐美在俄烏戰爭爆發後向莫斯科方面實施經濟制裁，但日本今次的採購計劃則不屬制裁範圍內。東京方面一直努力促使產油國向日本供油，當中在四月已有裝載美國產原油的油輪抵日；墨西哥亦應日本要求出口原油。

圖為2026年3月26日的路透社製圖，顯示霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）及3D列印的油桶。（Reuters）

目前霍爾木茲海峽的狀況仍不明朗，雖然日本第二大石油公司、出光興產子公司負責運航管理的一艘大型原油油輪曾於4月下旬通過霍爾木茲海峽，但中東產原油運輸恢復的前景仍充滿變數。