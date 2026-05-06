中東戰火重創全球旅遊業：國際遊客消費每日蒸發至少6億美元？

「鋪滿穹頂和牆壁的千萬片小鏡子，碎了一地。」



這是伊朗文化瑰寶古列斯坦王宮遭襲後的災難景象。館長埃馬米痛心疾首地說，這樣的損壞至少需要15年才能修復。

伊朗的古列斯坦王宮未遭襲前十分富麗堂皇。（GettyImages）

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這座享譽全球的世界文化遺產，每年吸引無數遊客前來參觀，如今卻在戰火中陷入一片狼藉。

當地時間2026年4月4日，伊朗德黑蘭，古列斯坦宮在美以聯合空襲中受損。戰火不止炸碎了鏡片，更在全球旅遊業的版圖上，引爆了一顆連環雷。

霍爾木茲海峽，這條狹窄的水道，切斷了全球近21%的海運航空燃油供應，導致航空燃油價格較衝突爆發前上漲了84%。這一成本，無疑將寫入每一張即將漲價的機票上。而更廣泛的衝擊在於，旅遊業相關的餐飲、住宿、購物、娛樂都面臨成本飆升。

2026年5月4日，伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas），圖為在霍爾木茲海峽航行的船隻。（Reuters）

霍爾木茲海峽被封鎖，原油價格飆升，連帶全球化學品價格上漲，各國甚至開始搶購塑料袋、衛生紙。最終，每一項成本都可能成為壓垮國際旅遊的「最後一根稻草」。

世界銀行指出，中東衝突推高能源與大宗商品價格，全球通脹攀升並拖累經濟增長。這將進一步衝擊消費者出行信心。

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不只是成本問題。作為旅遊業「毛細血管」的現代交通網絡，正在遭遇中斷危機。

衝突爆發後，杜拜、多哈、阿布扎比等航空樞紐一度部分或完全停運。這三個機場承擔着全球約15%的航空貨運運力。一次空域關閉、一條旅行警告的發布，都可能觸發遊客心理的連鎖反應。目前，至少有33個國家因中東衝突收緊了全球旅行風險指引。

消費者的反應很直接：惹不起，躲得起。避開衝突區域成為普遍共識。

牛津經濟研究院旗下的旅遊經濟部門預測，在衝突持續兩個月的情景下，2026年中東地區國際入境遊客將按年暴跌27%，損失高達560億美元。

世界旅遊業理事會的數據最為直觀，中東地區的國際遊客消費每天至少蒸發6億美元。而這種衝擊，並非僅限於中東地區，它更在深刻改寫全球旅遊的格局。

中東是近年來全球最具活力的旅遊市場之一。據世界旅遊業理事會數據，2025年，中東地區旅遊業增長5.3%，超過全球4.1%的平均水平，中東過境遊客全球佔比高達14%。運營中斷，正通過機場和航班、酒店、租車公司等鏈條，像多米諾骨牌一樣傳導至全球需求。

圖為沙特首都利雅得（Riyadh），是中東地區最大、發展最快的大都會區之一，也是沙特其中一個旅遊點。（Getty）

牛津經濟研究院旗下機構分析師大衛．古德格預計，衝突長尾效應將影響主要市場，前往北美、歐洲、亞太、非洲的遊客量將分別減少3%、4%、8%和14%。

這些看似微小的數據，放在全球層面就是巨大的衝擊。聯合國旅遊組織此前預計，當空域關閉兩個月，國際入境遊客將下降20%至23%，即減少2000萬至2300萬人次。

而戰火帶來的，遠不止旅行中斷。更為長遠且不可逆的傷害，是那些在戰火中遭到毀壞的文化遺產和旅遊目的地，是那些吸引人們走出去看看的「詩和遠方」。

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聯合國教科文組織全國委員會秘書長哈桑．法爾圖西表示，伊朗境內近160處文化遺產在美國和以色列轟炸期間遭到破壞。

每一處被毀的遺址，都是人類文明記憶不可磨滅的傷疤。

北京旅遊學會理事吳若山在接受三里河採訪時表示，和平與安全是旅遊業生存的基礎土壤，地緣局勢是影響國際旅遊的重要干擾因素。當下，國際社會需要採取措施，督促相關方儘快重回和平與發展軌道。

吳若山強調，反過來說，旅遊也是促進和平發展的重要力量，戰火不應動搖各國友好往來的決心。國際社會應採取措施推動旅遊交流，以此增進對不同文明的認知和理解，消除誤解和偏見。

畢竟，和平正是旅遊業唯一的奢侈品，也是這個行業負擔不起、卻最不可或缺的東西。