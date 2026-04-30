赫格塞思否認美國在伊朗戰事陷困境： 250億美元開支合理

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在美以伊戰事爆發以來，首次出席國會聽證會。在4月29日接近6小時的聽證會上，他與民主黨議員展開激烈交鋒。



赫格塞斯週三與參謀長聯席會議主席凱恩將軍（Dan Caine）以及國防部主計長赫斯特（Jules Hurst）一同出席了眾議院軍事委員會的聽證會。國防部向眾議院軍事委員會提交數據，指伊朗戰事至今已耗資250億美元（約1,959億港元）。有民主黨議員質疑戰事成本不斷上升，又不滿空襲擊中伊朗學校造成學童死亡。

赫格塞思回應指，美國要確保伊朗不會再擁有核武，認為250億美元開支合理。他同時否認美國在戰事上陷入困境，反駁指現時面對的最大挑戰及敵人，就是「發表魯莽、無能和失敗主義言論的國會民主黨人及部分共和黨人」。

圖為2026年3月1日，衛星公司Vantor拍攝的伊朗納坦茲核設施上空的影像，見到有建築物似乎受損。（Vantor/Handout via REUTERS）

赫格塞思還稱，美國去年6月空襲伊朗已摧毀當地核設施，但有議員駁斥指60日前赫格塞思才指伊朗核威脅迫在眉睫，但現時又指核設施已徹底摧毀，講法前後矛盾。赫格塞思回應指，伊朗沒有放棄核野心，仍然擁有數千枚導彈。

民主黨又指控赫格塞斯誤導公眾，並批評戰爭已推高油價，影響數百萬美國民眾生計。加州眾議員加拉門迪（John Garamendi）直言，這場戰爭是「地緣政治災難、戰略失誤，更是美國自傷」。赫格塞斯反擊說：「你到底在為誰加油？」並指責對方對特朗普的仇恨影響判斷。