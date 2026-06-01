赫格塞思香會演講罕見未提台海　美國賣台灣不過是順手的事情

一年一度的亞洲安全峰會，也就是香格里拉峰會日前在新加坡舉行。此次香會最為引人矚目的莫過於中國防長連續兩年缺席以及美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）的演講史無前例石破天驚。

中國派出2007年來最低規格的陣容出席香會，已經表明了中國的態度，亞洲安全的輿論場就不該是英國IISS主辦，美國、歐洲國家這些國家主導的。中國可以參與對話，但不會陪西方演戲，沒有中國鼎力支持的亞洲安全峰會就不可能有效討論亞洲安全。

以往無論中國軍方高層是否參與香格里拉峰會，中國都是被重點被圍攻的對象。從台海威脅到南海挑釁，在美歐以及其亞洲盟友的話語中，這是宣泄對華不滿，並針對中國威脅進行對錶的舞台。但是今年的峰會上，以往對中國意見最大的帶頭大哥美國罕見對華態度軟化。

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）5月30日於香格里拉對話上發表演講，期間並未提及台灣；去年，他在同一場合的演講中，前後5次提到台灣。 （Reuters）

五月中旬剛剛跟隨美國總統特朗普訪華的美國防長赫格塞思，演講的風格變了，2025年他第一次參加香格里拉峰會大談中國威脅，說中國人民解放軍每天都在用「真傢伙」演練。今年他明確表示「中美關係比往年都好」。2025年他的演講提了五次台海問題，今年全場他都沒有提到台海，這是過去十多年來美國防長第一次沒有在香格里拉峰會上這麼做。2025年赫格塞思還在暢談意識形態，今年他直接說美國不會用「不必要的對抗」來回應中國。

民主人權這些沒有必要的污衊標籤，美國連提都不想提了，因為太低級太小兒科，根本沒什麼用。中國威脅已經不是單純的威脅，而是美國不得不承認，不得不尊重的現實存在了，美國也就沒有必要批評中國威脅。對強者的尊重，才是實事求是。

赫格塞思連台海都不提了，歸根結底是特朗普訪華時美國收到了中國關於台灣問題的警告。當中國把台灣問題和中美之間的衝突聯繫在一起，基本上是把話說開了，美國要介入的話就是要打仗，中國奉陪到底。

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）5月30日在第23屆香格里拉對話演講中，特別點出日本、韓國等國近年主動增加國防開支提升軍力，協助分擔責任。圖為出席同一場合的日本防衛大臣小泉進次郎。（Reuters）

特朗普訪華後，特朗普大談不希望看到台獨，不想到跑9500英里去打仗，美國暫停對台軍售，美國防長香會演講不提台海，這些都是美國的克制。表面上美國的對台政策沒有發生改變，實際上美國在台灣問題上和中國達成了某種共識，否則不可能出現如此鮮明的轉折。特朗普將台灣當做籌碼賣給了中國，這一點從未像今天一樣清晰。

這是中國通過鬥爭得來的，揚湯止沸不如釜底抽薪，真正能讓美國人改變的是實力，而不是嘴皮。雖然日本等國在今年的香格里拉峰會上對中國開火的力度未減，但是美國的這一變化，必將影響日後亞太諸國的對華態度。

當然，也有分析提出美國在台灣問題上降低聲調是權宜之計，中美之間的鬥爭是此消彼長的動態較量。中國在晶片研發上加大投入，美國在關鍵礦產上發力，雙方都並未認輸。美國承認中國的強勢地位尊重中國，並不代表會輸給中國。

2026年5月30日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在第23屆香格里拉對話會上發表演講時，明顯降低對中國的批評力度。對此，中國前駐美大使崔天凱表示，中美應當冷靜溝通，並提及中國古話「有理不在聲高」。（Reuters&中國駐美使館）

這就不得不談談美國防長赫格塞思在香格里拉演講的另外一個石破天驚之處。他在演講中明確提出了美國資助盟國防務的時代已經結束。「美國為富裕國家的國防付款的時代已經結束。我們需要的是夥伴，而不是被保護國。我們尋求的是基於共同責任的聯盟，而非依賴關係。」

他表示，歐洲盟友「敞開邊境、掏空軍隊」，長期靠美國補貼防務，那些不肯把軍費提到GDP 5%的盟友，「將面臨與美國打交道方式的明確轉變」。在演講後的問答環節中，赫格塞思將北約成員國把國防開支只定為GDP的2%稱為「蹭吃蹭喝」（freeloading）。

美國對北約成員國的軍費開支不滿，近年來美國和歐洲國家圍繞北約防務支出進行了多番較量，這是眾所周知的。但是在亞洲安全峰會上，赫格塞思再次大談不會補貼富裕盟友，「我們不需要更多的會議，我們需要更強戰鬥力」 ，言下之意是亞洲的朋友們，如果想要獲得安全保證，就得掏出更多的錢來。美國可以根據各家出錢的多少來決定如何協助防務。

2026年5月31日，中國人民解放軍專家學者代表團團長、國防大學孟祥青在新加坡舉行的香格里拉對話會上聆聽發言。（Reuters）

在這樣的背景下審視赫格塞思為什麼在台海問題上降調，根本原因就是美國已經放棄無償為盟友出頭，替盟友打仗，為盟友鼓與呼了。美國對盟友的安全承諾和以往不一樣了，在歐洲如此，在亞洲也是如此。

台灣已經不是美國不能讓步的戰略選擇，而是美國需要權衡利弊得失的選擇，如果台灣自身無法提供支撐，想讓美國為台灣獨立和中國打仗，基本是不可能的。即便台灣有意提高軍費，滿足美國的要求，美國是否會為了台灣而戰，也是要考慮的。因為需要被保護的台灣不是夥伴，協防台灣不只是台灣蹭吃蹭喝這麼簡單，而是要美國為台獨賣命。

美國全球霸權衰落，一個標誌性的表現是，美國正在逐步放棄充當全球警察，開始將防禦重心放在美國本土和西半球。一個伸開的手掌，正在收縮為一個拳頭，以此來保持實力。在這個過程中，降低負擔，減少包袱，將有限的資源用在最關鍵的實力提升上，是美國要做的。放在美國全面戰略轉型的大局下看，協防台灣這樣一個高損耗高風險的項目，對特朗普政府來說恐怕並不是好生意，在還能將台灣當做籌碼賣給中國時，賣給中國不過是順手的事情。