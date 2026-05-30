香格里拉對話｜赫格塞思警告中國勿以霸權威脅美國及盟友安全

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）5月30日（周六）出席香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）時呼籲亞洲盟友增加軍事開支，以對抗中國日益增長的軍事實力，並防止其在該地區的領導地位，同時警告稱，中國迅速擴充軍力令人「憂慮」。



赫格塞思出席香格里拉對話時發表講話：

赫格塞思在新加坡出席香格里拉對話時發表演說。香格里拉對話會是亞洲國防領導人、軍方人士和外交官都會出席的年度亞洲安全論壇。

赫格塞思表示，建立一個更強大、更自力更生的盟友網絡對於遏制侵略和維護力量平衡至關重要。

赫格塞思指：「中國史無前例的軍事擴張及其在該地區乃至更廣泛地區的軍事活動，理應引起警惕。」

他認為：「任何國家以霸權主導的太平洋都會破壞地區力量平衡。任何國家，包括中國，都不應強加其霸權，並以此威脅我們國家及其盟友的安全或繁榮。」

赫格塞思重申，美國承諾在國防領域投入1.5萬億美元（約11.75萬億港元），並期望其亞洲盟友，在未來將國防預算提高到國民生產總值（GDP）的3.5%。

2026年5月30日，美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在新加坡出席香格里拉對話安全峰會（Shangri-La Dialogue）時發表講話。（Reuters）

赫格塞思強調，盟友們希望的是穩定，而不是局勢升級。他指出：「他們想要的，也是美國所能提供的，是紀律嚴明的實力、堅定不移的決心，以及既能言善辯又能手握重拳的自信領導力。」

赫格塞思在談到美中關係時也語氣謹慎，稱兩國關係「比多年來任何時候都要好」，他認為更頻繁的軍事交流有助於緩解緊張局勢。

赫格塞思指：「我們透過保持暢通的軍事溝通渠道，與中方同行舉行了更頻繁的會晤。」

據報道，清華大學戰略與安全研究中心研究員、解放軍退役大校周波是出席香格里拉對話中國代表團成員之一，他形容中美關係「複雜」。

不過，他表示，赫格塞思今年的表態比去年「好得多」，並將此轉變歸功於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華。

2026年5月30日，美國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在新加坡出席香格里拉對話安全峰會（Shangri-La Dialogue）時發表講話。（Reuters）

周波表示：「雙方都有暢通的溝通渠道，局勢並不像外界渲染的那樣誇張。」