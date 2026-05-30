香格里拉對話｜赫格塞思：美國有能力在世界任何地方投射力量

美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）說，美國如今重新在西半球確立「門羅主義」的立場，積極捍衛自身領土和周邊場域，但仍有能力在世界任何地方投射力量，尤其在亞太地區。



赫格塞思星期六（5月30日）上午在第23屆香格里拉對話發表全體會議演講。他說：「美國是一個太平洋國家。 我們堅持要求中國尊重我們在這個地區長期以來的地位——不僅是口頭上，更是維持顯而易見的軍事實力，以理所應當、名正言順地完成這一任務。」

赫格塞思說：「我們正在改變行動劇本。 那種華而不實的做秀式爆發時代已經結束了——在那個時代，華盛頓只會發表響亮的外交抗議來標榜道德，卻無法保護實際能力。展望未來，我們對於溝通的方式和時機將更加深思熟慮; 正如我所說，我們將首先且首要地用行動來領導——實力強勁，但保持低調; 手握大棒，但溫言細語。」

美國國旗在白宮外飄揚。（GettyImages）

他說：「我們將優先考慮發展致命的能力、戰略紀律以及事務性的合作，而不是空洞的修辭和孔雀開屏式的炫耀。任何潛在的對手都將不得不通過我們的硬實力、集體備戰狀態和堅定不移的決心來審視我們。」

赫格塞思說：「我們正在西半球重新確立門羅主義——我更喜歡稱之為」唐羅主義（Don Roe doctrine）——以進取的姿態捍衛我們的本土和半球。我們會保護我們的人民。但如果你看我們戰爭部的規劃指南和預算，就會發現我們正在打造一支有能力向全球投放力量的團隊，一個有能力在世界任何地方，尤其是這裹，投放力量的國家。」

本文獲《聯合早報》授權刊載

