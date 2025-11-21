土耳其15歲學徒被恐怖同事強行脫褲　「高壓空氣灌肛門」爆腸慘死

土耳其一名15歲少年在當地木工廠擔任學徒時，因為被同事「惡作劇」，對方將他雙手綁住，還將高壓氣缸的空氣管塞入臀部中，導致他腸子破裂身亡。



事件14日發生在土耳其烏爾法博佐瓦（Bozova）區，在木工廠擔任學徒的15歲少年肯迪爾奇（Muhammed Kendirci），在工作地點突然被同事阿克索伊（Habip Aksoy）和一名朋友按住，2人強行脫掉他的褲子，將高壓空氣管塞入肛門中。

他的身體當場嚴重受損 送醫5天後身亡：

恐怖事件導致肯迪爾奇腸子當場破裂和嚴重內臟損傷，被緊急送到當地醫院接受治療，然而送醫5天後，於19日被宣告身亡。

警方將凶嫌阿克索伊逮捕，他辯稱事件只是同事間「惡作劇」，在調查期間一度被釋放並接受司法監管。

該判決上訴後法院簽發了拘捕令，讓他再度被拘留，案件正在調查中。

