非洲多國抵制特朗普「交易式」醫療協議 不滿轉嫁風險與強索數據
「肯尼亞不是美國的殖民地！」近期，這句吶喊響徹肯尼亞。大批民眾走上街頭，憤怒抗議美國一項爭議計劃——擬在肯尼亞中部城鎮納紐基（Nanyuki）為美國公民設立伊波拉（Ebola，又譯埃博拉）隔離設施。
美國有線電視新聞網8日報道稱，批評者認為，該設施會給肯尼亞帶來風險。儘管肯尼亞高等法院已發布臨時禁令，叫停了該設施的籌建工作，並禁止曾接觸過伊波拉病毒的人員入境。但肯尼亞政府對該項目的支持，進一步激化了民眾反對情緒。
肯尼亞前副總統加查瓜（Rigathi Gachagua）告訴美媒，該計劃暴露美國的雙重標準，應當予以抵制。
「美國人因為會給本國民眾帶來風險，不願意在本土安置他們自己的患者，卻決定把這件事放在肯尼亞來做，我們對此無法接受。我們認為這不公平，是雙重標準，我們完全反對這項計劃。」加查瓜補充說，這完全不顧肯尼亞的感受，將美國利益置於肯尼亞民眾安危之上。
報道稱，這場爭議反映出一個趨勢：非洲國家正日益抵制特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的「交易式」外交方式，以及那些明顯偏袒美國利益的協議。
美媒認為，數十年以來，美國援助曾支撐過非洲愛滋病（HIV）、瘧疾（malaria）、結核病（tuberculosis）等重大疫病的防控工作。但自特朗普重返白宮後，美國徹底顛覆了此前對非的援助模式，叫停幾乎所有對外援助、廢止數千份援助合約。
延伸閱讀：特朗普今年大手買入後大跌的10隻股票 藏壽司Uber波音全部慘賠
如今，原先的項目正被特朗普的「美國優先全球衛生戰略」所替代，該戰略優先推動美國與單個國家直接簽訂協議。美方稱，其目標是減少非洲對援助的依賴，同時推進美國利益。但隨着援助讓位於交易式合作，外界越來越關注非洲國家需要為此付出什麼。
目前，美國已與至少16個非洲國家簽署了新的衛生協議，但其中部分協議因條款分歧陷入停滯。
5月，贊比亞（Zambia）政府暫停與美國就數十億美元的醫療服務和礦產交易進行談判。贊比亞外交部長漢貝（Mulambo Haimbe）解釋說，由於華盛頓的「不可接受」條款和優惠待遇要求，擬議的美國在未來五年內提供高達20億美元（約156.7億港元）的衛生協議已陷入停滯。
贊比亞是非洲第二大銅生產國，銅是可再生能源、電動汽車和電網的核心原材料。此外，贊比亞還擁有大量其他礦產儲量。漢貝補充說，美國試圖將衛生協議的達成與礦產協議捆綁，特別是要求贊比亞共享數據，此舉將侵犯「公民權利」。
贊比亞的抗爭並非孤例，加納（Ghana）、津巴布韋（Zimbabwe）等多個非洲國家，均對美方同類醫療協議說「不」。各國普遍反對協議中強制共享生物醫療數據的霸王條款。
加納衛生部長阿坎多（Kwabena Mintah Akandoh）5月對記者說：「我們需要不附加任何條件的合作。」
津巴布韋政府發言人曼瓦納（Nick Mangwana）表示，該國「被要求長期共享生物資源和數據，但無法保證能獲得由此研發出的疫苗或治療手段」，華盛頓也沒有給出互惠承諾。
曼瓦納今年2月在社交平台寫道，「發展援助應當賦能各國，而非製造依賴，更不應成為戰略掠奪的工具」。
美國的利己主義對非佈局，早已超越醫療合作領域，更希望延伸至礦產與關鍵資源領域。剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果或剛果金）東部地區礦產資源富集，該地區擁有全球儲量最大的鉭鐵礦（tantalite），是高端電子設備、智能製造的核心原材料，而這片土地數十年來衝突不斷。
延伸閱讀：伊波拉｜死前傳染8醫護「零號病人」疑被找到 病毒恐傳播逾4個月
有批評者質疑，美方推動結束當地衝突的外交努力，是否真的出於安全考量。2025年12月，在特朗普的高調主持下，民主剛果總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）與盧旺達總統卡加梅（Paul Kagame）在美國首都華盛頓正式簽署和平協議。美方宣稱此舉旨在推動非洲大湖地區化解恩怨，重塑區域穩定前景。此後，外界的擔憂進一步加劇。
分析人士稱，這份協議本質是「資源掠奪」。「特朗普的計劃與安全、和平重建毫無關係，純粹是掠奪剛果資源。證據就是，協議簽署後，當地局勢毫無變化，衝突仍在持續。」
從肯尼亞抵制風險轉嫁，到贊比亞、加納、津巴布韋拒絕不平等醫療協議等一系列連鎖事件，反映出非洲國家與外部夥伴的關係正發生深刻轉變。
泛非政策智庫「Amani Africa」的創始人德爾索（Solomon Dersso）表示，美國追求自身戰略利益並非新鮮事，不同之處在於，如今美方更加明目張膽、毫不掩飾。
在樂施會（Oxfam）南部非洲辦公室贊比亞負責人奇豐達（Chitimbwa Chifunda）看來，這一轉變凸顯非洲國家減少對外援依賴的必要性。
「等待援助的時代正在落幕。」奇豐達說，近期談判表明，非洲各國政府正日益堅定地維護自身利益、敢於對不合理要求說「不」。
非盟前索馬里與薩赫勒事務特使穆隆戈（Simon Mulongo）也持相同觀點，他認為，如今的核心爭議已不是「非洲是否該與大國合作」，而是「合作的條件是什麼」。
「非洲國家不再願意以『援助』、『夥伴關係』、『緊急支持』為幌子，默默出讓自身戰略資產。」他告訴美媒，醫療合作不能淪為竊取公民數據的後門，安全夥伴關係也不能成為掠奪礦產資源的通道。
「這並非孤立主義，而是對公平交易的正當訴求。」穆隆戈說。
【本文獲《觀察者網》授權轉載。】