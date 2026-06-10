非洲多國抵制特朗普「交易式」醫療協議　不滿轉嫁風險與強索數據

「肯尼亞不是美國的殖民地！」近期，這句吶喊響徹肯尼亞。大批民眾走上街頭，憤怒抗議美國一項爭議計劃——擬在肯尼亞中部城鎮納紐基（Nanyuki）為美國公民設立伊波拉（Ebola，又譯埃博拉）隔離設施。



美國有線電視新聞網8日報道稱，批評者認為，該設施會給肯尼亞帶來風險。儘管肯尼亞高等法院已發布臨時禁令，叫停了該設施的籌建工作，並禁止曾接觸過伊波拉病毒的人員入境。但肯尼亞政府對該項目的支持，進一步激化了民眾反對情緒。

肯尼亞前副總統加查瓜（Rigathi Gachagua）告訴美媒，該計劃暴露美國的雙重標準，應當予以抵制。

「美國人因為會給本國民眾帶來風險，不願意在本土安置他們自己的患者，卻決定把這件事放在肯尼亞來做，我們對此無法接受。我們認為這不公平，是雙重標準，我們完全反對這項計劃。」加查瓜補充說，這完全不顧肯尼亞的感受，將美國利益置於肯尼亞民眾安危之上。

報道稱，這場爭議反映出一個趨勢：非洲國家正日益抵制特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的「交易式」外交方式，以及那些明顯偏袒美國利益的協議。

美媒認為，數十年以來，美國援助曾支撐過非洲愛滋病（HIV）、瘧疾（malaria）、結核病（tuberculosis）等重大疫病的防控工作。但自特朗普重返白宮後，美國徹底顛覆了此前對非的援助模式，叫停幾乎所有對外援助、廢止數千份援助合約。

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如今，原先的項目正被特朗普的「美國優先全球衛生戰略」所替代，該戰略優先推動美國與單個國家直接簽訂協議。美方稱，其目標是減少非洲對援助的依賴，同時推進美國利益。但隨着援助讓位於交易式合作，外界越來越關注非洲國家需要為此付出什麼。

目前，美國已與至少16個非洲國家簽署了新的衛生協議，但其中部分協議因條款分歧陷入停滯。

5月，贊比亞（Zambia）政府暫停與美國就數十億美元的醫療服務和礦產交易進行談判。贊比亞外交部長漢貝（Mulambo Haimbe）解釋說，由於華盛頓的「不可接受」條款和優惠待遇要求，擬議的美國在未來五年內提供高達20億美元（約156.7億港元）的衛生協議已陷入停滯。

贊比亞是非洲第二大銅生產國，銅是可再生能源、電動汽車和電網的核心原材料。此外，贊比亞還擁有大量其他礦產儲量。漢貝補充說，美國試圖將衛生協議的達成與礦產協議捆綁，特別是要求贊比亞共享數據，此舉將侵犯「公民權利」。

贊比亞的抗爭並非孤例，加納（Ghana）、津巴布韋（Zimbabwe）等多個非洲國家，均對美方同類醫療協議說「不」。各國普遍反對協議中強制共享生物醫療數據的霸王條款。

加納衛生部長阿坎多（Kwabena Mintah Akandoh）5月對記者說：「我們需要不附加任何條件的合作。」

2026年5月21日，民主剛果共和國伊圖裡省，紅十字會人員在當地一間醫療中心抬着裝有一名伊波拉死者遺體的棺材。（Reuters）

津巴布韋政府發言人曼瓦納（Nick Mangwana）表示，該國「被要求長期共享生物資源和數據，但無法保證能獲得由此研發出的疫苗或治療手段」，華盛頓也沒有給出互惠承諾。

曼瓦納今年2月在社交平台寫道，「發展援助應當賦能各國，而非製造依賴，更不應成為戰略掠奪的工具」。

美國的利己主義對非佈局，早已超越醫療合作領域，更希望延伸至礦產與關鍵資源領域。剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果或剛果金）東部地區礦產資源富集，該地區擁有全球儲量最大的鉭鐵礦（tantalite），是高端電子設備、智能製造的核心原材料，而這片土地數十年來衝突不斷。

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有批評者質疑，美方推動結束當地衝突的外交努力，是否真的出於安全考量。2025年12月，在特朗普的高調主持下，民主剛果總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）與盧旺達總統卡加梅（Paul Kagame）在美國首都華盛頓正式簽署和平協議。美方宣稱此舉旨在推動非洲大湖地區化解恩怨，重塑區域穩定前景。此後，外界的擔憂進一步加劇。

分析人士稱，這份協議本質是「資源掠奪」。「特朗普的計劃與安全、和平重建毫無關係，純粹是掠奪剛果資源。證據就是，協議簽署後，當地局勢毫無變化，衝突仍在持續。」

從肯尼亞抵制風險轉嫁，到贊比亞、加納、津巴布韋拒絕不平等醫療協議等一系列連鎖事件，反映出非洲國家與外部夥伴的關係正發生深刻轉變。

泛非政策智庫「Amani Africa」的創始人德爾索（Solomon Dersso）表示，美國追求自身戰略利益並非新鮮事，不同之處在於，如今美方更加明目張膽、毫不掩飾。

2026年5月19日，美國總統特朗普於美國華盛頓特區，在白宮計劃興建的宴會廳施工現場發表講話。（Reuters）

在樂施會（Oxfam）南部非洲辦公室贊比亞負責人奇豐達（Chitimbwa Chifunda）看來，這一轉變凸顯非洲國家減少對外援依賴的必要性。

「等待援助的時代正在落幕。」奇豐達說，近期談判表明，非洲各國政府正日益堅定地維護自身利益、敢於對不合理要求說「不」。

非盟前索馬里與薩赫勒事務特使穆隆戈（Simon Mulongo）也持相同觀點，他認為，如今的核心爭議已不是「非洲是否該與大國合作」，而是「合作的條件是什麼」。

「非洲國家不再願意以『援助』、『夥伴關係』、『緊急支持』為幌子，默默出讓自身戰略資產。」他告訴美媒，醫療合作不能淪為竊取公民數據的後門，安全夥伴關係也不能成為掠奪礦產資源的通道。

「這並非孤立主義，而是對公平交易的正當訴求。」穆隆戈說。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】