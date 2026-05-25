民主剛果伊波拉疫情升溫 特朗普廢USAID、退世衛加劇危機？
剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果或稱剛果金）的伊波拉疫情急速蔓延，確診及疑似病例持續增加。外媒5月24日報道，由於該國未能解決政局不穩、缺乏外援等一系列內外部困境，導致其難以控制國內的伊波拉疫情。
特朗普削對外援助如何加劇危機？
據美國全國公共廣播電台（NPR），美國曾在疫情蔓延的國家中發揮主導作用，但總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）去年削減對外援助預算以及解散美國際開發署（USAID），美方協助抗疫的作用也隨之減弱。
傳染病專家卡羅爾（Dennis Carroll）曾在USAID解散前擔任有關應對新興流行病威脅項目的負責人，他接受NPR訪問時談及特朗普治下的美國如何加劇危機。
他透露，USAID和美國疾病控制與預防中心（CDC）多年來在民主剛果投資建設一套強大的防疫基礎設施，當疫情爆發時，衛生部門也能快速發現疫情，在感染範圍擴大前採隔離措施。然而，特朗普解散USAID後，這些基礎設施便失去維持高效運作的關鍵支持。
卡羅爾又指，美國退出世衛嚴重影響第一線醫護人員的工作。後者依賴世衛的資訊和協調，包括將物資送到疫區，快速確定到就診者是否感染伊波拉病毒，但美方退出後，暫未有其他國家能填補這一空白。
民主剛果「舊病未除」？
除了失去外國援助外，困擾民主剛果多年的政局問題，經常引起暴力事件，使政府無法有效控制疫情。
美國廣播公司報道，民主剛果東部地區是伊波拉疫情的重災區，同時也是叛亂和武裝組織的活躍地，其中一些組織更與外部勢力有聯繫，例如與政府軍敵對的M23武裝組織就獲盧旺達支持，伊斯蘭組織「民主同盟軍」則與極端組織ISIS有聯繫，常對政府或平民設施發動攻擊。
據報道，除了有組織暴力外，政府長年無法有效管治也招致民眾的憤怒，某程度引致後者以暴力手段回應政府限制聚集等強制防疫措施。當地一處治療中心21日就因政府對疑似伊波拉死者遺體處理設限，而遭到人為縱火；另外，重災區伊圖裡省（Ituri）一間收治伊波拉病人的醫院24日亦遭到民眾衝擊，施襲者要求院方交出他們兩名親人的遺體。
對此，專家認為民主剛果在面對多重危機的情況下，當地本已脆弱的醫療設施進一步不堪重負。當局24日公布的數據顯示，當地確診病例截增至101人，疑似病例則增至904宗。