民主剛果伊波拉疫情升溫　特朗普廢USAID、退世衛加劇危機？

剛果民主共和國（DR Congo，簡稱民主剛果或稱剛果金）的伊波拉疫情急速蔓延，確診及疑似病例持續增加。外媒5月24日報道，由於該國未能解決政局不穩、缺乏外援等一系列內外部困境，導致其難以控制國內的伊波拉疫情。



特朗普削對外援助如何加劇危機？

據美國全國公共廣播電台（NPR），美國曾在疫情蔓延的國家中發揮主導作用，但總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）去年削減對外援助預算以及解散美國際開發署（USAID），美方協助抗疫的作用也隨之減弱。

圖為2024年8月18日，位於埃及開羅一間醫院內的美國國際開發署（USAID）標誌。（Reuters）

傳染病專家卡羅爾（Dennis Carroll）曾在USAID解散前擔任有關應對新興流行病威脅項目的負責人，他接受NPR訪問時談及特朗普治下的美國如何加劇危機。

他透露，USAID和美國疾病控制與預防中心（CDC）多年來在民主剛果投資建設一套強大的防疫基礎設施，當疫情爆發時，衛生部門也能快速發現疫情，在感染範圍擴大前採隔離措施。然而，特朗普解散USAID後，這些基礎設施便失去維持高效運作的關鍵支持。

卡羅爾又指，美國退出世衛嚴重影響第一線醫護人員的工作。後者依賴世衛的資訊和協調，包括將物資送到疫區，快速確定到就診者是否感染伊波拉病毒，但美方退出後，暫未有其他國家能填補這一空白。

2026年5月21日，民主剛果共和國伊圖裡省，紅十字會人員在當地一間醫療中心抬着裝有一名伊波拉死者遺體的棺材。（Reuters）

民主剛果「舊病未除」？

除了失去外國援助外，困擾民主剛果多年的政局問題，經常引起暴力事件，使政府無法有效控制疫情。

美國廣播公司報道，民主剛果東部地區是伊波拉疫情的重災區，同時也是叛亂和武裝組織的活躍地，其中一些組織更與外部勢力有聯繫，例如與政府軍敵對的M23武裝組織就獲盧旺達支持，伊斯蘭組織「民主同盟軍」則與極端組織ISIS有聯繫，常對政府或平民設施發動攻擊。

據報道，除了有組織暴力外，政府長年無法有效管治也招致民眾的憤怒，某程度引致後者以暴力手段回應政府限制聚集等強制防疫措施。當地一處治療中心21日就因政府對疑似伊波拉死者遺體處理設限，而遭到人為縱火；另外，重災區伊圖裡省（Ituri）一間收治伊波拉病人的醫院24日亦遭到民眾衝擊，施襲者要求院方交出他們兩名親人的遺體。

2026年5月19日，民主剛果北基伍省（North Kivu），一名M23武裝組織成員在一間用於檢測疑似伊波拉病例樣本的實驗室站崗。（Reuters）

對此，專家認為民主剛果在面對多重危機的情況下，當地本已脆弱的醫療設施進一步不堪重負。當局24日公布的數據顯示，當地確診病例截增至101人，疑似病例則增至904宗。