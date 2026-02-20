肯尼亞情報報告：逾1000國民被招募到俄羅斯　然後參與烏克蘭戰爭

非洲國家肯尼亞（Kenya）的情報報告顯示，該國超過1,000人被招募到俄羅斯，然後參與烏克蘭戰爭，這一數字是當局去年底估計的5倍。俄羅斯駐奈羅比大使館2月19日回應稱，俄羅斯未參與非法招募肯尼亞公民參戰，但外國公民可以自願加入俄羅斯軍隊。



圖為2023年7月4日，鏡頭下俄羅斯莫斯科克里姆林宮的外觀。（Reuters）

路透社報道，該份由肯尼亞國家情報局撰寫的報告，於本周呈交國會，多數黨領袖Kimani Ichung'wah於18日公開報告。內容指有政府官員與販運人口集團勾結，招募肯尼亞民眾前往烏克蘭參戰。被招募者以退役軍人、警察和失業者為目標，承諾他們每月至少可獲35萬肯尼亞先令（約2,715美元），並可獲高達120萬肯尼亞先令（約9,309美元）的獎金。

報告稱，這些被招募的人最初持旅遊簽證離開出國，經土耳其或阿聯酋前往俄羅斯。在肯尼亞加強對機場的監控後，這些新兵開始改經烏干達、南非和剛果民主共和國前往俄羅斯。

報告又指出，涉及此招募網絡的包括機場人員、移民局官員，以及其他國家官員。俄羅斯駐肯尼亞大使館，以及肯尼亞駐俄大使館都有人參與，為這些新兵前往俄羅斯提供便利。