伊波拉｜死前傳染8醫護「零號病人」疑被找到　病毒恐傳播逾4個月

剛果民主共和國（DR Congo）爆發歷史第三大伊波拉（埃博拉/Ebola）疫情，累計疑似與確診病例瘋狂破千，如今更傳出致命病毒恐早已不受控制地隱形傳播長達四個月。外媒指出，當局疑似找到「零號病人（patient zero）」，該名患者早在今年1月就染病入院，並在2月過世前引爆恐怖的院內集體感染、疑染8名醫護人員。



致命病毒株無藥可醫 破千人感染成歷史第三大浩劫

根據民主剛果衛生部門最新統計，目前已通報至少282例確診病例，而疑似感染當前病毒株「本迪布焦病毒（Bundibugyo）」的病例更是突破1000例。這波病毒據信已奪走近250條人命，更令人憂心的是，目前的疫情很可能已經在當地不受控制地傳播了數月之久。

剛果伊波拉疫情形式嚴峻 累計病例破千：

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儘管伊波拉病毒病是一種嚴重且罕見的感染，初期症狀如高燒、極度疲倦和頭痛等極類似流感，往往難以在第一時間察覺，但若能透過官方的康復計劃積極治療，病況仍有機會獲得改善。

隱形傳播四個月 零號病人死前引爆院內集體感染

根據外媒報導，這場疫情的「零號病人」可能早就出現。當地醫務人員指出，本輪疫情的首例病例最早可追溯至今年1月，始於剛果民主共和國東部城鎮魯瓦姆帕拉（Rwampara）的一家醫院。這名關鍵患者在2月不幸過世前，據信已在院內傳染了8名醫護人員。

如果這項調查最終獲得確認，表示病毒在官方毫無察覺的情況下，已經在社區間隱形傳播了至少4個月之久。因為直到今年5月15日，剛果衛生部才正式確認並公開這起案例。這與世界衛生組織（WHO）先前推測的病毒源頭有極大出入，世衛先前一直認為，首例病例是4月25日才在布尼亞（Bunia）出現症狀並死亡的一名醫護人員。

物資抵達仍不敵蔓延速度 前線醫療防線面臨崩潰

面對當前尚無核准疫苗或特效藥的本迪布焦病毒，剛果衛生部坦言，早期發現、快速隔離、嚴格追蹤接觸者、加強醫療機構防護，以及實施安全且體面的葬禮，是目前控制疫情面臨的最大難關。

國際人道組織「無國界醫生」（MSF）也發出警告，表示儘管國際援助物資陸續抵達、醫療設施的組織也比以往更完善，但病毒蔓延的速度顯然已經超越了人類的應對能力。

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首度傳出確診者奇蹟康復 譚德塞親證仍有戰勝病毒希望

世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在伊圖里省（Ituri）首府布尼亞主持新伊波拉治療中心的開幕儀式時宣布，近期已有五名確診患者從本迪布焦病毒中奇蹟康復，這也是本次疫情爆發以來，首次有確診患者康復出院的正式記錄。

譚德塞強調，雖然醫學界目前仍在全力研發對抗該病毒株的疫苗和治療方法，但這五名患者的出院向世界證明了，感染伊波拉病毒絕對不等於被宣判死刑，人們依然有機會靠着醫療支持戰勝病魔。

境外移入疑似病例現蹤奧地利 歐洲拉響最高公衛紅色警報

不過，隨着全球化交通的便利，這場起源於非洲的致命疫情也正式對全球公共衛生安全敲響了警鐘。上週，一名從烏干達（Uganda）出發前往奧地利（Austria）的人員，因出現疑似症狀已在當地遭到緊急隔離並接受伊波拉病毒檢測。

歐洲各國防疫單位正緊盯檢驗結果，嚴防致命病毒進一步跨越國界，對歐洲本土造成跨境傳播的威脅。

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