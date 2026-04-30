日本熊災｜女子富山住宅區遛狗遭熊抓傷臉頭頸　血流滿面狂奔逃命

日本富山縣傳出熊襲！一名40多歲女子日前在住宅區遛狗時，一頭野熊突然從灌溉溝渠中竄出，飛撲到女子身上狂抓，導致其臉部、頭部和頸部都留下抓痕。所幸女子展現強大求生意志，血流滿面仍拔腿狂奔，跑到附近住家求救脫險。



野熊闖住宅區 女子夜間散步遇襲

《TBS News》報道，這宗熊襲事件發生在4月29日晚間，一頭熊突然從灌溉溝渠中飛撲而出，攻擊正在散步的女子。女子在遭受攻擊後，立即逃往附近住宅尋求協助，接獲求救的住戶隨即報警，稱有女性遭熊咬傷流血。

野熊襲擊「案發現場」曝光 仍殘留驚人血漬：

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警方與急救人員到場後，遇襲女子意識清晰，野熊則已逃離現場。女子緊急送醫後，臉部、頭部與頸部都有明顯抓傷痕跡，所幸無生命危險。事件發生後，當地獵友會與相關單位連夜展開巡邏，尤其加強住宅區周邊的警戒措施。

富山市政府呼籲，民眾近期外出時要提高警覺，避免在夜間單獨外出，盡量隨身攜帶發聲器具以防萬一。此外，由於事發地點人口密集，還有托兒所、小學、國中與高中，鼓勵家長接送小孩上下學。目前事發野熊仍未找到蹤跡，相關單位將持續搜索。

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