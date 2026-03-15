廣東女子搵工漁翁撒網亂投履歷　「HR神仙回覆」瘋傳　網：超真誠

近日，廣東佛山一名女子稱，瘋狂投簡歷時遇到暖心HR，引發網友關注。



女子在社交平台發布了與這名HR的聊天截圖。聊天截圖顯示，女子詢問：「我看到貴司正在招聘繪圖崗位，我是室內設計專業畢業生，能熟練操作CAD和酷家樂，上手快，能高效配合設計師完成繪圖工作。方便發一份作品看看嗎？」

HR神回覆瘋傳▼▼▼

HR隨後查看了作品，回覆道：

效果畫得挺好，但我們是工廠不是裝修公司。

「你偏向設計，比較適合裝修公司，我們偏向實際應用。」HR建議：「女孩子還是到裝修公司會好一點，不像工廠這樣髒亂。」

女子感謝HR的建議，HR繼續說：

加油，我也是畢業後從基層做起，當時和你一樣，各種焦慮迷茫，千萬不要病急亂投醫哈，實在不好找，在家躺一躺也沒事。

女子感到被理解，坦言畢業這段時間確實有點慌，連忙感謝。HR繼續說道：「不需要慌，也不用因為同學陸續找到工作著急，放寬心。現在大家都在起步階段，特別着急去找工作，一旦沒選對，反而白白浪費時間。」

女子深受感動，向HR表達了祝福。HR繼續為女子分析：「你這種情況最合適的地方是裝修公司，現在可能不太好找。如果不怕吃苦可以去工廠試試，機會會大一點。我們廠去年才開，人員不太齊全，有時候得去車間幫忙，所以不適合女孩子。」

網友感動：公司還招人嗎？

兩人的對話感動眾多網友，有人覺得HR超級真誠，給出的建議很受用，有被安慰到：「看得我眼淚稀里嘩啦。」也有人問公司還招不招人：

這麼好的HR，錯過好可惜。

也有網友分享了自己求職時遇到的暖心事。

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