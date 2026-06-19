患激罕石人病成世界最醜男　肌肉漸變骨頭極痛苦　憑善心活出奇蹟

「當我贏得最醜男人的稱號時，我心想，這就是我！我走到了這一步，我還是有用的。」現年63歲的烏干達男子戈弗雷巴古馬（Godfrey Baguma），曾在2002年參加「烏干達最醜人物比賽」奪冠，並大方宣稱自己是「全世界最醜的人」。



然而，他那異於常人的外表背後，其實藏著一種極為罕見、且危及生命的致命疾病。

儘管命途多舛，戈弗雷卻拒絕讓疾病定義自己的人生。他遇到了生命中的摯愛納曼德凱特，兩人共育有8名子女。（TikTok@bagumagodfreyug）

臉部腫脹被罵猴子 確診全球百萬分之一罕病「石人症」

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《紐約郵報》報道，出生於烏干達小村莊的戈弗雷，從小就因為獨特的外貌飽受村民的嘲笑與歧視。他坦言：

多年來，很多人叫我大猩猩、猴子或狒狒，但我現在已經習慣了。

他回憶自己首度察覺異狀，是在10歲那年臉頰出現異常腫脹，但受限於當地醫療條件，他直到成年都不知道自己生了甚麼病。

直到大約十年前，在烏干達姆巴拉拉醫院內科主任威爾森醫生（Dr. Tony Wilson）的協助下進行磁存共振（MRI）檢查，才終於確診他患有極為罕見的「進行性骨化性纖維異形成症（FOP）」，也就是俗稱的「石人病」。這種罕病在全球發病率僅百萬分之一，目前已知僅有數百例。

傷口、流感都會加速惡化 肌肉竟會逐漸「長成骨頭」

這種疾病會攻擊肌肉，它們會長大變成骨頭，過程非常痛苦。

戈弗雷透露。

患有FOP的患者，體內的肌肉和結締組織會隨著時間逐漸轉變成骨頭。這個殘酷的過程通常始於童年，從頸部和肩膀開始「凍結」，並逐漸向下延伸到四肢，嚴重限制活動能力。如果蔓延到下顎，會導致無法說話與進食；若壓迫到肋骨，甚至會限制呼吸、危及生命。

更令人懼怕的是，任何碰撞、跌倒、動手術，甚至是得流感、打疫苗或看牙醫打麻醉，都可能刺激多餘的骨骼瘋狂生長。

外表不帥但心善良 嬌妻力挺生下8子女

儘管命途多舛，戈弗雷卻拒絕讓疾病定義自己的人生。他遇到了生命中的摯愛納曼德凱特（Namande Kate），兩人共育有8名子女。醫生也向他保證，這種疾病並不會遺傳給下一代。

戈弗雷的家人。（TikTok@bagumagodfreyug）

當時戈弗雷曾自卑地告訴妻子：「我不是自己選擇長成這樣的，如果妳覺得我是負擔，妳可以離開我。」但妻子卻堅定地向媒體表示：

戈弗雷外表不帥，但他有一顆善良的心。我希望人們能像我看他一樣看他。

如今，充滿自信的戈弗雷不僅是一名音樂人、喜劇演員，更成了一名走遍各地的激勵演講者。他積極透過自己的故事鼓勵他人接納自我、克服逆境，成功將眾人眼中的「不完美」，活出了最完美的生命奇蹟。

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