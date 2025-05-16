「電動代步車失控」直撞台便利店大門！十多名顧客慘困店內半小時

台東關山鎮13日中午十二點半左右，在一間便利店內，發生離奇的卡門事件，導致十幾個人一度被關在室內長達半個小時。



經過了解，是一名63歲的胡姓婦人，騎著電動代步車突然暴衝撞到大門，沒想到玻璃沒破，卻造成大門當機無法開啟。

台東一名63歲的胡姓婦人騎著電動代步車突然暴衝撞到便利店大門，導致十幾個人一度被困在裡面長達半小時。（YouTube@TVBS NEWS）

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婦人騎著電動代步車來到便利店門口，沒想到瞬間就車輛失控，突然撞向大門玻璃。店員第一時間急忙上前查看，玻璃沒破，但用手一推，尷尬地發現大門動也不動。警方表示：

有間便利店電動門遭電動輔助車撞擊，導致無法開啟。 在場員

店員左右上下推了又推，大門不動如山，可以看到這時店內的座位區還有許多顧客，第一時間大家還不以為意，直到過了好幾分鐘，有人上前幫忙，仍無法排除，才想到只能報警處理。

有十多名顧客困在店內，請警員協助處理，本所立即派員趕至現場。 承辦警員

警方到場，除了有騎乘電動代步車的婦人站在一旁手足無措，其他顧客也不得其門而入，雖然警方試圖打開，仍徒勞無功，最後只能再通知專家到場：「警員到場迅速評估狀況後，立即聯絡鎖匠。」

隨著時間一分一秒過去，大門卻只開了一小縫，就連專家想從上頭的馬達檢查，都得把折疊梯攤開了成一字型才能從門縫移動，還好老師傅最後靈機一動，懷疑是地面滑輪可能出軌，因此用拔釘試了又試，終於解決問題。據台東縣警局關山聯合所警員李承軒解釋：

歷經約30分鐘，終以鐵鍬將卡住的電動門開啟，順利讓店內受困人員安全脫困。

這起卡門意外，13日中午的十二點半左右發生在台東關山的一間便利店，直到大門順利開啟，時間已過了半小時，因此有趕時間的人第一時間衝出門外，也有疑似十幾名學生排成一排離開。重點是大門玻璃沒有大礙，雖然半小時無法進出，還好不用再花大錢更換，最後虛驚一場。

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