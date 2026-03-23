35歲電單車網紅北京試車｢跑山撞護欄｣亡　車禍前團隊工程師曾勸阻

內地一名擁有超過11萬粉絲的電單車網紅「黃油膩」，在3月20日於北京試駕電單車跑山時，疑似因一時失控猛撞護欄，導致頸椎遭到重創而亡。事實上，他在事發前才點出該車輛的隱患，但他並未聽取友人與工程師的勸告、堅持上路，最終不幸釀成悲劇。



內地網紅騎電單車跑山撞護欄 頸椎遭重創不治

根據《紅星新聞》等多家內媒報導，「黃油膩」現年35歲，是一名擁有大約11.5萬粉絲的網紅，平時經常拍攝一些與電單車有關的影片，除了敢於揭發車輛的缺陷及問題，還多次自行試駕、給予最真實的評論，因此在內地電單車圈頗受好評。

內地電單車網紅「黃油膩」試車跑山自撞護欄，頸椎遭重創身亡。（圖／翻攝自微博）

博主「黃油膩」生前因敢於揭發車輛缺陷、自行試駕頗受好評：

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不過，黃油膩在3月20日前往北京昌平昌赤路，針對「張雪820RR工程試駕車」進行實測時，沒想到竟在某個盲彎路段為了閃避跨線行駛的對向車輛，導致電單車一時失控、高速猛撞護欄，他最終也因頸椎遭受重創不幸身亡。

報導指出，黃油膩其實在事發前一天就曾上傳一段影片，透露這輛試駕車的液壓離合器可能存在失效隱患，其朋友及團隊工程師也勸告他不應倉促跑山，但他在事發當天依然堅持上路，甚至又發布另一段短片聲稱「問題已解決」，怎料最終竟釀成悲劇。

消息曝光後，立刻在內地各平台掀起熱烈討論，多位好友紛紛湧入其社交平台評論區留言哀悼，甚至還有一名疑似是車企負責人張雪的網友寫下：「孩子，我養，總歸我是有責任的。」

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