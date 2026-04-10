浙江保時捷狂開高燈逆線行駛　交警前恐嚇其他車主：下次把你撞了

4月10日，@椒江公安發布最新消息：4月9日，網傳「台州一車主駕駛車輛逆行並言語威脅他人」事件，是當局正在辦理的行政案件。



經查，吳某某（男，39歲）駕駛車輛，在椒江區白雲山路逆向行駛，並對對向車主胡某某進行言語威脅。目前，公安機關已對吳某某逆向行駛的交通違法行為處以罰款200元人民幣的處罰，並記3分；對其威脅人身安全的行為，依法處以行政拘留。

吳某某（男，39歲）駕駛車輛，在椒江區白雲山路逆向行駛，並對對向車主胡某某進行言語威脅。（抖音@小強熱線浙江教科）

據此前報道，4月8日，一位網友發布的一則視頻引發廣泛關注。視頻中，一保時捷車主在行駛中違規使用遠光燈，隨後越過馬路中心黃線逆向行駛，堵了另一輛車。

恐嚇對頭車主「絕對把你撞了」 涉威脅人身被拘▼▼▼

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從畫面看事發地點位於浙江台州。另一輛車的車主行車記錄儀記錄下了全程。執勤交警到場後，對保時捷車主勸阻了2分鐘左右。最終，這名車主開動了車子。不過，駛離之前，說了不當言論。

下次不要被我碰到，絕對把你撞了。

在視頻中，可以聽到上述語句。記者注意到，台州交警官方賬號隨後在該視頻評論區回覆：「你好，交管部門已依法對涉事駕駛人的交通違法行為作出處罰。感謝您對道路交通安全工作的關注與支持。」

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