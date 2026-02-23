影片瘋傳｜河南電雞相撞　15歲女遭夫妻用磚頭｢行刑式圍毆｣至重傷

中國河南省平頂山市發生一宗電動自行車（俗稱「電雞」）擦撞糾紛，一名15歲女學生遭成年夫妻持磚頭、拖鞋暴力圍毆，導致眉骨骨裂、半昏迷，視力及聽力均受損。



事件影片曝光後引發大批網友憤怒，加上官方在案發兩天後才發布通報，更引起民眾質疑警方處理態度消極，相關討論一度衝上微博熱搜第一。

這宗事件發生於2月19日大年初三。當天一名婦人與15歲女學生各騎一輛電動自行車發生擦撞，婦人隨後找來兒子、媳婦協助處理。然而這對夫妻情緒失控，對女學生展開暴力攻擊。從目擊者拍攝的影片可見，身材壯碩的黑衣男子朝著已經倒地的女學生不斷毆打，甚至拿起一旁的磚頭和鞋子，朝女學生頭部攻擊。

男子施暴期間，其妻子在一旁不斷飆罵女學生，並多次出腳踢踹。眼見兩名成年人在大街上對未成年人下狠手，有路人上前試圖勸阻，卻也遭到攻擊。案發後，女學生母親表示，孩子眉骨骨裂、陷入半昏迷狀態，視力和聽力都受到損傷。

影片曝光後，大批網友憤怒痛罵，認為行兇者如此囂張，背後一定有保護傘。河南平頂山官方針對網傳15歲女孩被當街暴打一事發布情況通報，表示公安機關已對疑犯劉某飛、韓某娜採取刑事強制措施。

然而由於官方在案發後兩天才公布處理進度，再度引發民眾不滿，質疑警方辦案消極，相關討論一度衝上微博熱搜第一。不過也有內媒報導指出，由於案件涉及未成年人，警方辦案會更加謹慎，目的是保護受害人隱私，避免造成二次傷害。

