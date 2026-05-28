無人機逆轉戰場形態　俄羅斯全民皆兵疲於應對

俄羅斯議會5月26日通過一項法律，俄中央銀行和其他金融機構員工可以自行攜帶武器，並在金融機構建築附近部署無人機防禦系統，來共同抵禦烏克蘭無人機襲擊。

除了銀行，俄羅斯的私人企業也開始提出自行購買防禦武器。俄最有影響力的商業遊說團體負責人亞歷山大·紹欣於5月26日在與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面後表示，俄羅斯各傢俬人企業已準備好出資購買重型的武器和電子系統，以保護其基礎設施免受烏克蘭無人機襲擊。

此外，普京此前還簽署了一項法律，賦予負責工業場所安保的私人保安公司使用7.62口徑自動步槍等小型武器的權力，並允許徵召預備役人員加入地方保安部隊。這項舉措適用於保護戰略企業、國有企業、國有股份公司和自然資源壟斷企業免遭烏克蘭無人機襲擊。

為什麼俄羅斯出台這些法律規定？原因是烏克蘭無人機滲透作戰非常厲害，不得不採取這種全民皆兵的抵抗方式。

俄烏戰爭爆發後，俄烏兩國都很快認識到無人機作戰的威力，開始在無人機上加大投入。剛開始，雙方還旗鼓相當。但是很快，在北約等支持下，烏克蘭生產無人機的速度和掌握用無人機作戰的能力，都遠超俄羅斯。

根據烏克蘭國防部的數據，2025年烏克蘭各種無人機產量高達400-500萬架，2026年目標的700-800萬架。這個數字是俄羅斯的兩倍。

烏克蘭還在2024年成立了獨立的「無人系統部隊」（USF），並在2025至2026年將其推向AI化與分佈式作戰。這種不對稱打法，導致俄羅斯遭遇了不可承受的人員和裝備損耗。俄軍前線至少 60–70% 的裝甲損失歸功於無人機。

2026年5月22日，俄控盧甘斯克州（Luhansk）舊比利斯克區，盧甘斯克州師範大學一學生宿舍遭夜間襲擊，俄方稱此攻擊是烏克蘭無人機所為。（Reuters）

烏克蘭無人系統部隊指揮官羅伯特·布羅夫迪在2026年5月的報告中透露，烏軍無人機機群已經將單次消滅俄軍有生力量的成本控制在 882 美元左右。這就意味着，在無人機作戰上882美元的投入就能在戰場上換俄羅斯士兵一條生命，是一個低到可怕的數字！

有軍事博主追蹤數據和戰場形態發現，由於烏軍FPV和重型夜間無人機無孔不入，俄羅斯的兵員陣亡與重傷速度已經連續五個月超過了其國內的徵兵動員速度。這種長期負增長正在讓俄羅斯在前線喪失維持高強度進攻的底氣。俄軍近幾個月在整個戰線上舉步維艱，甚至出現被反推的情況。

此外，烏克蘭還憑藉創意和技術，發展了很多極具實戰價值的無人機武器，比如最新的創造就是氣球增程型無人機。烏克蘭最近就高調宣佈，已經成功用氦氣球搭載黃蜂自殺無人機，上升至平流層飄飛了48公里後，無人機自主飛向並命中了目標。烏克蘭方面宣稱，這項改進能讓無人機的續航距離增加三倍。

烏克蘭甚至利用地面無人作戰機器人（UGV）配合空中無人機，在「零傷亡」的情況下成建制地成片清除俄羅斯的前沿陣地。任何戰術集結、或者暴露在掩體外的坦克，都會在數分鐘內被偵察無人機鎖定，隨後遭遇數架 FPV 破甲轟炸。

因此，俄軍現在無法組織任何規模的進攻。春季攻勢無果而終。

與此同時，烏克蘭還經常用無人機對俄羅斯縱深1500–2000公里的能源、煉油廠和後勤樞紐進行了全天候密集精確打擊。

2025年6月，烏克蘭曾發起一次被稱為「蛛網行動」的這場軍事打擊，通過卡車運送無人機到俄羅斯境內縱深，對穆爾曼斯克、伊爾庫茨克、伊萬諾沃、梁贊、阿穆爾等俄羅斯五大聯邦主體的戰略空軍基地發動襲擊，導致俄羅斯引以為傲的核戰略轟炸機——圖-95、圖-22、圖-160，甚至包括珍稀的A-50預警機遭到毀滅性打擊。

2025年6月2日，烏克蘭無人機襲擊俄羅斯軍用機場後，俄羅斯伊爾庫茨克地區的別拉亞機場的衛星影像。(Reuters)

2026年春季，烏克蘭無人機的襲擊愈演愈烈，導致煉油廠、港口、化肥廠和武器工廠癱瘓。其中一些工廠，例如世界十大煉油廠之一的圖阿普謝煉油廠和多羅戈布日化工廠，至今仍處於停產狀態。

4月，俄羅斯的石油出口相較於過去的平均水平有明顯減少。由於無人機襲擊，俄煉油廠4月份的煉油量降至2009年底以來的最低水平。

俄羅斯中央銀行在近期發布的報告中指出，烏克蘭無人機對俄羅斯基礎設施的襲擊，已成為影響經濟發展的重要因素。

甚至俄羅斯首都莫斯科，都經常成為烏克蘭無人機攻擊目標。莫斯科幾乎每天都響起防空警報。俄羅斯今年的勝利日閲兵，也不得不因為擔心被烏克蘭無人機襲擊，而被迫低調草草進行。

更要命的是，因為戰爭造成的財政困境，俄羅斯還沒有辦法撥出更多預算來保護境內縱深地區的關鍵設施。只能把防禦責任下推，要求各單位自行承擔防禦成本。俄羅斯下議院國家杜馬財政委員會主席、法案起草人阿納託利·阿克薩科夫表示，俄各機構須自行承擔無人機防禦的費用，就是這一困境的直觀反映。