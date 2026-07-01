二手網站驚爆兒童販運！高價公仔標註「聽話」　法國當局介入調查

二手商品網站「Vinted」近日遭質疑有賣家在利用平台進行兒童人口販運。據了解，部分二手玩具標價極高，且商品描述出現「3歲」、「藍眼金髮」等描述，讓部分網友起疑。據了解，法國當局已經針對此事件啟動調查。



法國警方近日接獲大量網友通報，稱有Vinted賣家涉嫌進行兒童販運，當局已著手進行調查。據了解，遭到檢舉的商品全是二手玩具，但價格設定卻極高，且商品說明欄記載着幼童的年齡與身體特徵等描述。

二手商品網站「Vinted」遭質疑利用平台進行兒童販運。（X@kaarolzx）

玩偶商品說明欄記載著幼童的年齡與身體特徵等描述：

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報道指出，其中一名賣家所販售的兔子玩偶標價1000歐元（約8900港元），商品說明卻標註「身高91厘米的3歲女童」、「個頭嬌小、藍眼金髮、聽話」。另一名賣家上架的玩具則標價6000歐元（約5.4萬港元），並記載「13歲，害羞焦慮」。

有網友將這些詭異商品全數截圖，製作成影片分享到TikTok後，立刻受到外界高度關注，法國兒童事務高級專員海里（Sarah El Hairy）23日表示，她已將Vinted平台上涉嫌參與兒童販運的帳號通報搜查當局。

Vinted否認指控：未發現兒童販運證據

總公司設置於立陶宛的Vinted則否認所有指控。他們向《法新社》發表的聲明指出，檢視目前平台上的相關刊登內容並進行內部調查後，沒有發現任何關於兒童販運的證據。商品說明欄記載的年齡，指的是玩具的適用年齡，高價設定則代表玩具具有收藏價值或單純是定價策略。Vinted表示，公司絕不縱容任何不當內容，一旦發現可疑商品資訊便會介入處理，必要時將與警方合作。

報導指出，這並非Vinted首次捲入違法交易疑雲。2023年，有傳聞稱Vinted上部分高價刊登的二手童裝，可能是兒童性交易組織用來掩飾交易的手段。2025年也曾有通報指出，部分賣家以販售泳裝或內衣為名，實際上販售露骨的性內容。據傳法國當局當時也已介入調查。

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