原味經濟｜少女拍賣二手數學書　含一口「口水加持」竟賣至這價格

一本沒人要用的參考書，竟然可以翻倍賣出！？最近一名女網友公開將一本原價僅2200日圓（約110港元）的高中數學參考書丟上網拍賣，且在拍賣前還特地「含了一口」，最終竟以35500日圓（約1740港元）成交，引發討論。



日本女網友「二浪姉貴」近日將一本高中數學參考書《數學I＋A》丟上拍賣平台，且還在拍賣前特地將書本「含了一口」，以口水為書本加持，成為這場交易的最大賣點。

YouTube有逾3萬人訂閱 點圖放大看涉事圖片及更多二浪姉貴的照片：

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沒想到的是，不僅真有人買，且出價還越來越誇張，經過她的口水加持後，二手價格竟超過3.5萬日圓，最終以35500日圓的價格成交。

日本網友對此議論紛紛，有人調侃這是「新型鍊金術」或「極為成功的現代化加工貿易」，也有人酸說：

「日本經濟果然復甦了」

「原味經濟」



不過也有網友批評此舉離譜，留言表示：

「日本沒救了」

「就她長相也能賣這麼貴？」

「日本女人的人生真的超級輕鬆」



不過因這場拍賣掀起熱議，二浪姉貴表示，後來已取消這筆交易。

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