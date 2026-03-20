日本畢業季二手平台封殺「原味校服」網民反轟官方：眼中只有利益

每逢3月，日本迎來新舊學年交替的畢業季，不少學生和家長都會趁著這個時候「斷捨離」，將不再需要的教科書、文具或制服放上網出售。傳承舊物本是美事，但這種交易卻衍生出針對女學生貼身衣物的「原味」灰色商機。這股早於90年代已存在的風氣，如今全面轉戰二手交易平台。為防範變態買家搜羅女學生貼身衣物，有二手平台近日發布新規，嚴打違規交易。



近日，日本大型二手交易網站Mercari出爐一條禁令，官方在公告中表示「在這個時期，越來越多人會將孩子不再需要的制服或學用品上架販售，將充滿珍貴回憶的物品傳承給下一個人是一件很美好的事」。

但同時嚴厲警告，出於衛生與保護青少年的考量，穿過的制服、運動服及學校泳衣是明令禁止的商品。即使是出售看似無害的教科書或文具，若買賣被判定為「將二手物品當作性對象的買賣行為」（ブルセラ），將面臨強制下架及封鎖帳號的風險。

Mercari發布新規，嚴打違規交易。（X@mercari_sg）

拒絕做月光族！日本專家拆解「窮人4大通病」 附3大神級儲錢秘訣

為了進一步堵塞漏洞，平台更明確劃下了3大違規紅線，嚴格規範交易行為；

1. 禁止露骨宣傳：不得以帶有性暗示或猥褻的字眼，刻意強調商品「已被使用過」。

2. 禁止引人遐想的圖文：照片或文字若刻意聯結「原味」癖好，一律視作違規。

3. 禁止惡意騷擾：買家不得在交易後跟蹤或騷擾賣家。

90年代歪風轉戰網絡

日本的「原味」文化由來已久，據日媒《livedoornews》報道，早在上世紀90年代，日本就曾湧現大量專門販售女學生二手制服及體育服的實體店鋪（ブルセラショップ），引發嚴重的社會道德爭議，迫使地方政府紛紛立例規管。

而來到2026年，這種特殊癖好還更加氾濫。有日本網民提到，曾經見過一雙國高中女生穿到嚴重磨損的學校室內鞋，竟然能以近1萬日圓（約520港元）高價成交。如果商品照片中不經意拍到女學生的手，或者鞋面上寫有學生的真實姓名，售價甚至會進一步飆升。

公務員「鐵飯碗」光環不再？網民列4大崩潰原因：而家先嚟做好慘

有很多學生選擇在平台上出售舊制服。（Mercari）

網民揭地獄真相 反轟平台放任黃牛

不少網民對這種「原味」變態癖好表示極度反感與不解，直言「根本不知道長甚麼樣的人穿過的二手制服到底有甚麼價值？穿的人說不定長得像『鼠男』一樣喔」、「可能是大叔裝成女人在女性內衣上做手腳，然後拿去賣喔。接著又是大叔買下來，簡直是地獄景象」。更有網民分享自己的離譜經歷「我是男的，卻被男的說希望我把內褲賣給他⋯⋯對方還說如果是穿過且未洗的，願意出雙倍價錢」。

去男友家瞓廳遭母斥「好cheap」女生自揭悲慘身世！專家教3招自保

另一方面，大量網民對平台的嚴正聲明並不買帳，質疑官方眼中只有利益「表面是禁止、限制！真心話是因為手續費會減少，所以全部放任不管」，用戶們抱怨平台的審核機制平時形同虛設「就算檢舉了也不會刪除對吧？」、「既然都抽了10%的手續費，就希望能好好管理啊」。更有網民投訴平台充斥假貨與黃牛，認為這些才是真正需要整頓的亂象。