「我忘記1月1日14歲就可以拘留」3名15歲少年持械打人遭行拘13天

據廣東湛江公安，1月3日凌晨3時許，3名15歲少年持械追打他人造成受害人輕微傷，湛江市公安局霞山分局快速處置，於案發當天將3名少年全部拘捕。



監控顯示一人持械追打另一人。（湛江公安視頻號）

忘記新法生效 15歲少年追打他人

《紅星新聞》報道，1月3日凌晨3時許，李某、吳某、彭某（均為15歲）途經湛江市霞山區某路段時，持械追打他人，造成受害人輕微傷，涉嫌尋釁滋事。湛江霞山公安分局已於案發當天將3人全部拘捕。

據悉，3名15歲少年因持械追打他人涉嫌尋釁滋事，被依法執行行政拘留13天，這是2026年1月1日新修訂的《中華人民共和國治安管理處罰法》施行以來，湛江首例對14至16歲未成年人執行行政拘留的案件。

被拘後，彭某表示忘記新法生效。（湛江公安視頻號）

被拘後，彭某表示：「我忘記1月1日14歲就可以拘留了。」

《中華人民共和國治安管理處罰法》新調整

新修訂的《中華人民共和國治安管理處罰法》對未成年人違法處罰條款作出調整，改變了以往對14至16歲未成年人違法不執行拘留的規定，明確對該年齡段未成年人違反治安管理、情節嚴重且影響惡劣的，或一年以內二次以上違反治安管理的，可以執行行政拘留。