14歲少年圖姦不遂殺害女同學判無期徒刑　法院：未滿18不適用死刑

2025年7月6日，雲南曲靖市15歲初中女生方某某在回家途中，遭同班男同學蔣某某意圖性侵併殺害，最後屍體被拖行200多米丟棄路邊。案件於3月30日開庭，檢方以故意殺人罪、強姦罪（未遂）起訴蔣某某。



雲南14歲仔欲性侵被拒殺女同學 家屬：曾試探鄰居是否目擊行兇

4月28日，雲南省曲靖市中級人民法院一審公開宣判被告人蔣某某故意殺人、強姦一案，以故意殺人罪、強姦罪判處蔣某某無期徒刑，剝奪政治權利終身。



雲南14歲少年企圖強姦同學未遂，將其勒死棄屍路邊。（搜狐新聞）

受害女生方某某生前照片。（大河報）

意圖強姦不成掐死女同學

據起訴書顯示，2025年7月6日晚，蔣某某（時年14歲）與被害人方某某（歿年15歲）在同村一同學家玩，11時53分許，在單獨送被害人回家的路上，蔣某某起了姦淫她的想法。凌晨時分，蔣某某下手，用手勒住被害人頸部將其放倒，被害人大聲呼叫，蔣某某用雙手掐住被害人頸部直至其死亡。

行兇後，蔣某某欲藏匿屍體，在拖至水泥路上時，接到其母親的電話，遂將屍體扔在路邊回家。凌晨1時22分，有人發現了屍體並報警。7月7日中午，當地警方逮捕了蔣某某。

受害女生方某某生前照片。（大河報）

法院：依法嚴懲但不適用死刑

曲靖市中級人民法院認為，被告人蔣某某的行為分別構成強姦罪、故意殺人罪，依法應數罪併罰。蔣某某犯罪情節特別惡劣，後果嚴重，應依法嚴懲。蔣某某犯罪時不滿十八周歲，依法不適用死刑。根據其犯罪事實、性質、情節和對社會的危害程度，遂作出上述判決。

14歲男犯案後將屍體棄置路邊。（搜狐新聞）